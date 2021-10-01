陸軍第12兵團軍事政治學校，代號怒潮學校，典出〈中華民國陸軍軍官學校校歌〉首句：「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」，前身為第12兵團之株良軍事訓練團和浙贛閩邊區司令部軍事政治學校。

民國38年3月中旬，胡璉第二編練司令部由浙江省江山縣遷往江西省南城縣，傳出有意興辦軍事政治學校，即有各地流亡學校師生前來投奔。第一批都是湖北人，共有88名，第二批主要是河南人，最早為浙江省金華縣豫華聯合中學8、9位教師與200多名學生，於4月由前河南省第5區許昌行政督察專員范任率領而來。

未久，又有河南省西平中學校長趙漢章自漢口率西平中學、中原聯合中學與國立嵩雲聯合高級中學400河南流亡學生前來投效，胡璉乃指定唐三山與李德廉籌組浙贛閩邊區司令部軍政學校，於民國38年5月1日開訓，同日胡璉創辦與命名的軍報《正氣中華報》創刊，該報即為《金門日報》之前身。

浙贛閩邊區幹校第一堂課由范任主講《正氣中華報》發刊詞與文天祥之〈正氣歌〉，下午為分組討論，題目為：〈如何發揮浩然正氣的力量，完成戡亂建國大業〉，晚間則欣賞南宋丞相文天祥傳記電影《國魂》，該片係改編自吳祖光話劇《正氣歌》，由卜萬蒼執導，並於當日展開招生宣傳。

6月12日舉行入學考試，考試科目為作文一篇，15日放榜，15日，隨著陸軍第12兵團的恢復，浙贛閩邊區司令部軍政學校也就改名為「陸軍第12兵團軍事政治學校」在江西省瑞金縣立中學正式開學。

胡璉自任校長，副校長為唐三山，范任為國民黨代表，李德廉初任總教官，旋改任國民黨副代表兼政治部主任。該校以豫華、西平、中原、嵩雲等校流亡學生，編成第1大隊，復由范任在贛南主持招考，以600江西子弟編成第2大隊，其餘編成第3大隊，而計有8個中隊與1個女生中隊。學校規畫最終校址在台灣。

6月20日，遷會昌縣立中學上課，校門口懸一對聯，文曰：「革命同志請進來，不革命的滾出去」。平日上課，上午為學科，主要為《三民主義》，下午為基本教練，夜點名時，由隊職官訓話。胡璉對怒潮學生十分愛護，下令軍人不准毆打學生。

胡璉於6月底親臨以〈天下事從艱困中得來，才能可大可久〉為題致詞，指出：「時代考驗青年，青年創造時代，成功必屬於努力奮鬥、堅忍圖成者」。

7月中上旬，兵團先後光復閩西與粵東，高魁元在閩西收有福建省立長汀中學學生等2、300人；出任廣東省第9行政區行政專員兼梅縣縣長的兵團副司令柯遠芬，則於8月下旬在梅縣設立廣東省第九行政區軍政學校，招收有學生700人，榜首為廣東省立梅州中學應屆畢業生劉超榮。

8月5日，以解放軍急攻贛南，怒潮學校學生乃與第67軍劉廉一部行動，一路步行，由會昌縣周田鎮經尋鄔縣澄江鎮、會昌縣筠門嶺鎮、尋鄔縣吉潭鎮撤出江西，進入廣東省平遠縣，復經平遠縣東石鄉、蕉嶺縣新鋪鎮、梅縣縣城、豐順縣城、豐順縣湯坑鎮、揭陽縣城，再由揭陽碼頭登汽艇傑生號循韓江抵揭揚揭陽縣庵埠鎮，這一趟走了半個月，政治教官王蘊填詞、音樂教官許建章譜曲，製作了一首〈行軍樂〉，鼓舞學生行進中的士氣。

在梅縣，縣長柯遠芬發給學生每人兩雙力士鞋及半塊大洋（銀元5角），在豐順和湯坑洗溫泉，則是入伍後第一次洗熱水澡。而一路翻越崇山峻嶺，沒有東西吃也沒水喝，許多學生因饑渴難耐支持不了，生飲水溝水而生病。

為掩護師生安全，胡璉命令第11師第31團開進梅縣。8月28日凌晨，廣東省第九行政區軍政學校全校師生乘20餘輛民用卡車撤退，離開梅縣、前往庵埠，9月1日，柯遠芬接任閩粵贛邊區軍政學校校長，因兵團已決定撤退台灣，校名改為陸軍第12兵團軍政學校，廣東省第9行政區軍政學校梅州700客家子弟旋即於9月5日乘車抵達庵埠新校址報到，併入陸軍第12兵團軍政學校，怒潮全校學生重新混合編成創造、掃蕩（奮鬥）、挺進3大隊與12中隊，大隊長分別為廖漢才、段昌義兼教務長和王興誠。

29日全校1900名師生整裝由庵埠開往汕頭，30日晚間8時，經東南軍政副長官羅卓英協調，乘海辰輪渡海來台。在庵埠期間，柯遠芬指派了小規模具有經驗的學生為民助割，受到民眾的歡迎。柯遠芬特別注重軍民合作，重視民眾的感受，懂得組織訓練和動員民眾。

10月2日下午1時船抵基隆第18號碼頭，4時上岸，新竹縣關西鄉仕紳文昌祠管理人吳錦來親到港口迎接。吳錦來子吳清煥、吳煜南留學日本，民國26年，與赴日考察的國民革命軍第9集團軍總司令部參謀處長柯遠芬偶遇認識，34年柯遠芬來台出任台灣省警備總司令部參謀長，與吳家父子重續前緣。柯遠芬此次再來台灣，事前已請求吳家協助安排怒潮校址，吳家再請其親家新埔鎮長潘錦河協助，亦獲首肯。

怒潮選址新埔，亦出於前廣東省政府參議鄒滌之的建議，鄒滌之為新竹縣芎林鄉客家人；其次，新埔為客家庄，柯遠芬為廣東省梅縣人，語言無阻；第三，新埔於二二八期間傷亡最少，正因柯遠芬在二二八期間擔任警總參謀長，以權力濫用、處置失當而遭受罵名，在此較無心理壓力；第四，新埔無都會之喧囂，可使學生專心向學；第五，新埔地名可做新黃埔的發揮，寓意傳承與復興。柯遠芬於對這一點最為中意，而以商湯盤銘「茍日新，日日新，又日新」詮釋「新埔精神」，以砥礪師生志節。

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】