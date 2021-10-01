孫震（1934-）生長於憂患的年代，憑藉自己的才識與操守，在大時代、大風浪、大染缸中，堅守大是大非，公正不阿，做了自己良知領航的大學者。

這位帶著淡淡憂思的謙謙君子，在追求學術真理與社會正義的過程中，沒有懈怠過，也沒有改變過。做事有大格局、做人有大包容、做學問有大思路。言行一致，表裡如一，展現知識份子另一種貢獻社會的無私境界。

在我們經濟學界，很難找到像孫教授這樣學貫中外古今的人；也找不到有這樣豐富公職生涯的人；更不易找到像他這樣誠信、謙和、嚴以律己、寬以待人、不居功、不爭名的人。

如果中華大地上還有君子，孫教授就是這樣一位難得的君子。

十多年前公職卸任後，孫教授不斷把半世紀以來累積的知識、經驗、觀察、思維，寫成經濟專著與較廣泛的文化、企業倫理、社會責任、高等教育的論述。

我佩服孫教授的博學與深思；因此提出的多種論點及長期看法就不會偏頗，就產生了長期存在的價值及影響力。近年來他又寫了6本書，涵蓋回憶錄、經濟論述、儒學思想、教育使命等，為華文世界提供他的經驗與哲思。

我多次在公開場合及文字中，告訴大家：孫教授生於那憂患的年代，憑藉自己的才識與操守，擁有過學術權威（台大校長）、軍方顯赫（國防部長）、首長名位（行政院政務委員）、科學領導（工研院董事長）的多重光環，但他從不誤用；在大時代、大風浪、大染缸中，堅守大是大非，公正不阿，做了自己良知領航的大學者。這位帶著淡淡憂思的謙謙君子，在追求學術真理與社會正義的過程中，沒有懈怠過，也沒有改變過。歸納來說：這位學人做事有大格局、做人有大包容、做學問有大思路。

79年學運孫震探望學生。（本報系資料照片）

即使在他擔任公職期間，不論多忙，只要是他接受的演講與答應的文章，都出自他自身的構思與手筆。正是這樣的終身研讀與著述，卸任公職之後，他擁有了更寬廣的天空。

以「無官一身輕」的灑脫，再回到學術界。當再被稱為「孫教授」時，他變成了一位「自由人」──教書、演講、寫專欄、出國旅行，回到山東老家尋根。他的笑容增多了，評論的範圍放寬了，著述的生產力更是增加了，影響力更擴散了。

與孫教授相識30多年中，時時感受到他擁有的3個鮮明對比：從不炫耀自己，從不吝嗇稱讚別人；有不與人爭的氣度，有據理力爭的性格；個性或拘謹，思路則豪邁。

每次讀完孫教授的書，都會想到，如果年輕一代能認真閱讀他的書，一定會激發自己要力爭上游的熱情。因此我常說孫教授是對台灣有貢獻的大學者。

孫教授在2020年11月的「華人領袖遠見高峰會」中，獲贈「君子經濟學家」殊榮。今年四月，孫教授又發表了《孔子新傳》一書，他嚴肅地指出：「世界發展的希望在孔子。」他極有說服力地將孔子思想陳述於當代經濟舞台上，與海內外的讀者跨越時空，與孔子相對而談，結伴同行。

【未完待續】