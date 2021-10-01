美國在峰會上公然向全球晶圓代工業者索取商業機密，並限訂45天內自動交出晶片庫存、訂單、產能、銷售紀錄及客戶名單，包括韓國三星及台灣台積電在內。

台積電大股東國發基金已明確表示不會透露，但你說不配合、不呈交資料行嗎？美國商務部長說「我們的工具箱裡有其他法寶，能讓業者交出數據，我希望不要走到這一步，但是若有必要，我們會這麼做。」

聽聽！這是咱們所仰仗的、民主國家老大哥講的話！跟流氓收保護費的口吻有什麼兩樣？別說台灣、韓國了，連法國馬克宏他都沒擺在眼裡，說搶人家潛艇生意就搶，誰能奈何得了他？美國只有怕硬的，習近平比他硬，他就乖乖地送回孟晚舟，不是嗎？

老美已經不顧臉面地公然把台灣逼到牆角，蔡英文至今吭都沒吭一聲，侵門踏戶到這地步怎沒一點反應哪？台積電大小也給台灣老百姓弄來500萬劑疫苗不是？到時護國神山被吃掉了台灣還剩什麼？龜山？

老美把台灣當龜兒子予取予求，要我們買武器還得一次買齊，天底下有這麼霸道的嗎？全世界只有習近平敢觸老美逆鱗，蔡英文連這一點都領悟不了？

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