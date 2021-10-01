英國皇家海軍巡防艦「里契蒙號」在結束東海的任務後，日前再度「自由航行」通過台灣海峽航向越南，英國海軍參謀長拉達金更宣示，台灣海峽「是國際水域，是不同國家可以利用的航路」，將台灣海峽視為「自由、開放的印太地區」的一部分，引發中國強烈反彈與大肆撻伐。

英國在脫歐後便強化耕耘印太地區，在與日本強化防衛合作方面，早先就派遣皇家海軍「伊麗莎白女王號」航空母艦打擊群前往印太地區，並於今年九月間泊靠日本，英國配合美國戰略部署、建構印太地區「制中」圍堵聯盟的意圖非常明確，

對美國而言，中國在「做個負責任的大國」思維指導下，積極參與全球議題及區域治理的議程設定，並大力推動「一帶一路」倡議，利用經濟建設投資、貸款、貿易交流等銳實力手段，強化其區域優勢地位，藉以推動有利本身的政治與安全議程。

中國國際話語權的不斷提升，成為對美國在東亞區域領導權、還有美國繁榮與安全的核心挑戰，美國認為中國正運用軍事現代化、影響力和掠奪式經濟試圖改變印太地區的秩序與現狀，視中國為「最大的地緣競爭對手」。

面對解放軍的現代化，美國公開承認其亞洲軍力優勢正逐漸被削弱，為了整合美國在東北亞、東南亞與南亞地區的盟國友邦，共同遏制中國勢力擴張以維持美國在亞洲地區的優勢領導地位，美國以美日同盟與美韓同盟為基礎，並強化與印度、東協、澳洲、台灣的合作，試圖形成一個「鑽型聯盟」。

在這個「鑽型聯盟」中，從澳洲向西，連結日本、東南亞，再到印度，橫向將印度洋與太平洋給相連起來，縱向把東海、台海與南海串連為一體，以鑽型包圍搭配島鏈封鎖來圍堵中國向外發展，以此來形構其「印太戰略」。而作為最後的臨門一腳，英國加入「參一腳」的參團之舉，則代表這個「鑽型亞洲北約」的印太軍事同盟已進入組建的收尾階段。

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