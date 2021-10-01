大陸恆大企業日前的資不抵債事件，導致紐約股市與亞太地區股市普遍拉黑，2021年9月25日英國經濟學人報有專題分析，認為這正暴露了中國的短筋。該文稱大陸的銀行對企業與個人的貸款由十年前的178% GDP 猛增至今天的287% GDP，讓銀行資產陡增至50兆美元，大陸企業還發行了 1兆美元的公司債券，其中許多是短期的，認為大陸經濟汲汲可危。其實這有些危言聳聽，而且該文便宜行事故意不提更為 「嚴重」 的美國。此外，該報還有其它專文分析大陸的拉閘限電、房地產等，都頗有偏見。

這是因為大陸的財經是有底氣的，大陸現在的GDP是十年前的3倍多，有足夠的財經空間與彈性應付類似恆大的不良影響，在新冠疫情這兩年裡，陸GDP仍平均增長了5.3%，陸2021年上半年GDP同比增長12.7%，例如2021年上半年大陸外貿進出口總值約合2.8兆美元，同比增長27.1%，大陸對東協、歐盟、美國、日本、一帶一路沿線多國的進出口分別同比分別增長27.8%、26.7%、34.6%、14.5%、和27.5% 。可見大陸的財經底氣，非同凡響。

底氣也來自航天，2021年9月17日3位中國太空人在中國空間站工作生活90天之後，乘神舟12號載人飛船返回地球，中外媒體都有相當轟動的報導，因為除了美國主導的國際空間站 (ISS)，中國空間站是世界現今唯一的空間站，中國毫無疑問是全球第二大航太國 (早期的俄國禮炮號Salyut與和平號Mir空間站，和美國天空實驗室 SkyLab都是任務單一的驗證計劃，技術也早已老舊，都已廢棄或經大氣層燒燬)。上過ISS的太空人迄今共有來自20國左右的424人(含美國153人)，其中一位俄國太空人 一次停留了438天是最久的，但大多數人在ISS的停留都很短暫，3位中國太空人在中國空間站停留長達90天 ，算是所有太空人中的蛟蛟者。

人才就是底氣，70年前猶是一窮二白，如今中國已是全球技術人才規模最宏大、門類最齊全的國家。大陸央視報導到2019年中國專業技術人才已達7839.8萬人，人才發展與科技創新相互成就，從」嫦娥」探月到「蛟龍號」入海，從「FAST天眼」探空 到「墨子」衛星密鑰傳信，從北斗導航衛星組網，到神威超算，從5G商用全面推進，到新冠疫苗加速研製等等重大科技創新成果井噴，一些前沿領域開始進入國際並跑、領跑階段。

抗擊新冠疫情也體現出中國的底氣，大陸與台灣都是抗擊新冠疫情的國際模範生。大陸是供應自製疫苗到外國最多的國家，這既得力於全民參與抗疫，也依賴大陸的財經力量，例如2020年中國對外直接投資1537.1億美元，流量規模首次位居全球第一，可見一斑。令人扼腕者，美國累計確診病例已超過4千3百萬例，死亡病例超過66萬例，印度也很嚴重。

但中國最大的底氣與自信心，應該是在14多億人口中，史無前例的徹底解決了絕對貧窮 (有1千8百多位幹部，為脫貧工作獻出了寶貴生命)。有如此底氣，大陸顯然能從容應對列強的爾虞我詐外交事件，例如被加拿大拘押三年的孟晚舟終以無認罪回到大陸。

2021年1至8月，大陸社會物流總額約合32兆美元，兩年平均增長6.8%，其恢復態勢、規模、增速均高於疫情前的水平。工業與民生品物流需求保持中高速增長，這既是底氣，更是機會，台商若享有大陸國民待遇，或可多加參與。

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