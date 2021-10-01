退輔會主委馮世寬日前在立法院表示：雖然《促轉條例》是立法院三讀通過的，應該尊重與支持，但他沒仔細看，同時也認為《促轉條例》是不對的，尤其是促轉會提出的「中正紀念堂轉型方案」，他個人非常反對，而且我們沒資格拆掉它。

馮主委認為蔣公救國救民、光復台灣，如果當年沒有蔣公打古寧頭戰役，會有今天的台灣嗎？他也不相信促轉會提出的中正紀念堂方案，會是全台灣人的意見。大哉斯言！至哉斯理！馮主委身在綠營，講出這樣違逆民進黨政府的話，值得肯定。

事實上，根據各方多次的民意調查，反對「中正紀念堂轉型方案」，尤其是拆除蔣公銅像的比例甚高。許多人表示，如果中正紀念堂及蔣公銅像代表威權，要更名拆除，那麼在台灣代表日本殖民威權時期的神社、八田與一銅像，甚至總統府都該拆除。

近幾年在民進黨政府以「轉型正義」為名，將「去蔣化」搞得如火如荼，甚至是走火入魔。近期許多有識之士批評我們的中、小學生，甚至大學生竟然不知孫中山是何許人？這不都是民進黨「修改課綱」造成的嗎？

馮世寬篤信釋迦牟尼、濟公活佛、關聖帝君，甚至還擔任過廟宇主委，因此他相信「舉頭三尺有神明」，要講有良心的公道話；不像有些高官竟敢騙了神明，再來騙百姓，其臉皮之厚、泯滅良知，不怕將來會有報應，也算是今日的「台灣奇蹟」。

濟公主委已高齡75，還在為功在國家的榮民打拚，值得敬佩。過去許多退役軍人指責他「竟然在綠營當官」，顯然他身在曹營，講的話更有說服力。現在更加讓人相信馮世寬真正是為了「在民進黨政府發出不同的聲音」。

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