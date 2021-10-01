從今（10月1日）天起，一連7天，是中國大陸國慶連假，中共解放軍開始「十一戰備」巡弋。同時，美軍卡爾文森號航母及英國皇家海軍伊莉莎白女王號航母艦隊，「巧遇」美軍雷根號在西太平洋「相會」，極有可能進行罕見的美英3航母聯合操演，讓台灣東南海空域頓時熱鬧非凡。

10月8日至16日馬來西亞吉隆坡及新加坡等一帶海域，將進行澳洲、馬來西亞、紐西蘭、新加坡和英國「2021五國金禧」（Bersama Gold 21）軍演，英國皇家海軍伊莉莎白女王號航母艦隊，從美軍基地關島整補後動身前往該海域參演前，於10月1日至7日先與美軍卡爾文森號航母在菲律賓海域進行聯合演練。

有意思的是美國雷根號航母戰鬥群在支持阿富汗三個月撤軍行動後，依慣例美軍會由南海經巴士海峽進入西太平洋，往母港日本橫須賀方向北上準備休整。但9月27日該航母卻由南海改道菲律賓佛得島水道前往菲律賓海，在準備返回母港休整前，沒有走依慣例航道，有媒體指稱，雷根號航母此舉，是為美菲7月份恢復「軍隊互訪協定」。另一個可能任務，即是與卡爾文森號、伊莉莎白女王號在菲律賓海「巧遇」，極可能在台灣東南海空域形成罕見的3航母演練。

台海周邊美日英中各國軍事動態不尋常。(圖/作者陸文浩整理繪製)

時機上敏感之處在於，上個月27日前後，美、英、日等同盟國艦船分在台灣、日本、菲律賓、新加坡周邊海域、南海等活動（如附圖）。中共東、南部戰區海空軍兵力及海警局南海分局海警船在台灣周邊海域與南沙永暑礁，「密集且頻繁」因應部署；不要忘了，9月23日中共解放軍先後組織19架、5架各型軍機在台灣西南至東南一帶空域演訓，大舉出兵情況殊異，緊接下來23至24日、27日在台灣西南至東南一帶海空域，跟監外艦、模擬對外艦進行海空聯合火力打擊實戰演練。至9月30日台灣周邊雖恢復平靜，中共接續「十一戰備」巡弋，台灣西南方空域，運8反潛機一架進行例行性偵巡。

有鑑於長時間以來，美軍航艦經巴士海峽，往來西太平洋、南海，共軍海空兵力均會大舉出海模擬攻擊外艦，並宣揚解放軍為維護領海主權，反對台獨及外國勢力介入台灣問題。筆者認為，美軍雷根號航母改道之舉，除了上述「巧遇說」，也有刻意避開共軍，不給解放軍模擬攻擊航母演練的機會，這方面須持續關注、驗證！

綜觀9月下旬台海周邊另有一件軍事動態發展值得關注，9月28日日本海上自衛隊指出，所屬1艘潛艦與英國海軍1艘潛艦，在14日至15日日本周邊海域進行反潛訓練。並且日、英兩國10月7日還將針對自衛隊和英軍在共同訓練和災害救助等方面相互訪問的規則與簽署相關協定。這是日本隨著中、日釣魚台問題升溫後，迫使日本加速與英國成為「準軍事同盟國」，這使得日本在二戰後，軍事防務從仰賴美日安保同盟中，除美國提供的保護傘之外，再建構擴大到圍繞以日本為基準的亞洲版北約組織關係。

最後，由於中國大陸國慶「十一」連假七天後，10月8日至16日在南海將進行「2021五國金禧」（Bersama Gold 21）軍演，屆時共軍海空兵力又將大批出海因應。而台灣在光輝的雙十國慶前夕，肯定也不得安寧。共軍針對「五國金禧」軍演，應該會循此前7月美澳日在澳洲東岸舉行「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合演習的模式，派出海軍情報偵測船接近，進行情蒐任務。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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