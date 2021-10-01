國民黨主席選舉結束後，更可以平心靜氣的討論張亞中版「和平備忘錄」。

已有論者指出，張版「和平備忘錄」內容，包括互相承諾不使用武力，與其他國家建立「官方關係」，這已經是北京不可能接受的條款，相信張教授也心知肚明。

問題來了，為什麼明知北京不會簽署「和平備忘錄」，張亞中還要以此為主軸？筆者猜測，這就牽涉到兩岸如何「維持現狀」。

民進黨是「抱」，抱美國的大腿，相信美國會幫台灣撐腰，這能有效於一時。

過去的國民黨是「拖」，一時找不到解決的方法，那就拖著，以內政為主。

張亞中則是「談」，拿一個北京答應不了的「和平備忘錄」去談，談不成，那是北京不要統一，不是台灣。

平心而論，張亞中的主張，是不是對台灣最有利？如果北京答應「和平備忘錄」，那台灣立馬就可以加入國際組織、與其他國家發展官方關係；若北京對台動武，國際社會還可以「毀約」為由，名正言順加入戰局。

如果北京不答應，那就繼續談，談個五年、十年、二十年又有什麼關係？ 但是在談的過程中，兩岸的敵意自然而然就降低了，中美要在氣候變遷等議題合作，也不會被台灣卡住。

對於是否進黨部服務，張亞中說「與朱的兩岸理念不同，那又何必？」筆者認為朱、江兩人並非理念不同，而是出發的角度不同。朱想的是如何讓國民黨獲得信任，重返執政；張想的是執政之後如何解決兩岸問題。

國民黨目前的體質是「虛不受補」，一時吃不下「和平備忘錄」這道藥方，但這不影響張亞中讓台灣人民看到，一個有效處理兩岸問題的可能性。「維持現狀」不是什麼都不做，而是如同逆水行舟，槳要划得恰到好處，才能停在原點。

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