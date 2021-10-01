國台辦發言人朱鳳蓮昨發文表示，吳釗燮近期大力推展台美關係，「台獨」勢力猶如秋後的螞蚱，不過是蒼蠅「嗡嗡叫」，「幾聲淒厲、幾聲抽泣」而已；陸委會馬上反擊，說是極其下限的言語誣蔑凸顯失格。

其實啊！大哥不笑二哥、二哥不笑麻子哥，螞蚱、蒼蠅算客氣了，之前陳唐山還罵新加坡是鼻屎大的國家忘了嗎？不曉得這算不算失格？前些時吳釗燮還罵對岸｢這樣還妄想加入CPTPP，笑話嗎？｣人家早你一步加入國際組織招你惹你啦？幹嘛沒事挑釁人家？

在吳釗燮領軍下，外交部駐外代表不做正事，一天到晚當網紅罵這罵那，｢二謝｣就不說了，去年洛杉磯台北經濟文化辦事還公開抨擊「共產黨是癌細胞，影響中國社會健康發展」。不曉得這算不算失格？這是外交系課堂上教的嗎？喔，對了，這些駐外代表根本沒唸過外交系好嗎？

兩岸嘴砲打得激烈，去年對岸罵小英「時而裝成大力水手，時而扮花旦告洋狀｣；吳釗燮立刻回敬，罵對方是武力威脅、五毛黨、瘋子和非洲豬瘟。妳不先去教宗那告狀，對岸理妳？

這是外交部麼？應該叫｢吵架部｣吧！沒有人傻到跟自己鄰居過不去，而且還是個強鄰，惹不起就不要去招惹，為什麼馬英九時期兩岸就可以和平相處，一到蔡英文手上就過得戰戰兢兢？

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