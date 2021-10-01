今年3月傳出故宮將因應行政院改組而「降級」，故宮並以120萬經費，委外進行「最適組織型態委託研究計畫」，預計10月15日完成期末報告。故宮院長吳密察30日赴立院報告時，公開同意故宮改隸文化部，執政黨立委也沒有反對意見，顯然故宮降級改隸文化部已經是定局了，相信這個結果，多數藝文界人士不能接受。

因為台北故宮與現有國家級的文物館、博物館型態截然不同，尤其有特殊歷史地位，因為故宮內的文物幾與中華文化劃上等號，何況這些古物珍品是當年千辛萬苦從大陸運到外雙溪供展。故宮博物院改隸文化部，等於由原本二級機關降為三級機關。

雖然之前不少故宮前正副院長反對，但無法扭轉民進黨染指的意圖。例如陳其南說，故宮不論在哪個部會或行政院，都會遭政治意識型態左右，若像中研院一樣隸屬總統府，獨立性增加，就更理想。馮明珠則認為，故宮如果改隸文化部一定會縮編，影響預算、員額和職等，影響故宮發展。台南美術館董事長黃光男說，文化部管文化行政，故宮屬於專業性文物，如果由文化部來管，專業恐怕不足。

文化部長李永得認為，外界批評不能用傳統行政層級討論，這是古老的封建思想。吳密察沒有堅持不能降格改隸文化部，顯然輕忽了改隸後可能受到民進黨意識形態主導的後果，政客動輒把黑手伸入故宮的管理、展出、外借，政治凌駕專業之後，未來只會讓故宮的地位被看扁與看衰。李永得與吳密察應以文化為重，好自為之，莫讓台北故宮金字招牌褪色與蒙塵。

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