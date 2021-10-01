中央社日前報導，美國有線電視新聞網（CNN）節目9月26日介紹台灣民主蓬勃發展，稱讚台灣在投票率、公共事務參與和防疫上表現優異，在全球民主倒退趨勢下成為國際亮點。

報導指稱，CNN「全球公共廣場」主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）在最新一集節目中指出，台灣在英國《經濟學人》雜誌旗下「經濟學人資訊社」的2020年全球民主指數排名第11，高居亞洲之首，並較2019年進步達20名，改善幅度居全球之冠。

看了札卡利亞的各項論點，不禁產生幾項疑問。

首先，札卡利亞強調台灣去年1月總統大選投票率高達75%。投票率高就代表民主嗎？中國大陸辦理選舉，投票率絕對高於台灣。札卡利亞為什麼不稱讚大陸民主呢？

其次，札卡利亞指出，過去10年台灣國家權力日益掌握在人民手中。台灣人人能上網，且不會遭到言論審查。但是為什麼去年底發行的2021年第一期《亞洲週刊》會以蔡英文總統穿著清朝黃袍的合成照片為封面？中天新聞台為什麼被關閉？為什麼有許多人，包括台大蘇宏達教授遭到「查水錶」？

第三，札卡利亞又說，台灣人民不只在網路上展現民主活力，2014年反服貿運動也可見到民眾走上街頭、甚至占領立法院。難道民眾走上街頭，甚至佔領國會是值得鼓勵的「民主行為」嗎？為什麼川普敗選後，支持者衝進國會大廈，卻遭到輿論撻伐呢？

第四，札卡利亞指出，台灣政府對於COVID-19疫情的因應行動，也使民眾對政府信任度進一步增強。但是為什麼台灣一度被民眾譏為「疫苗乞丐」呢？

札卡利亞是不是在替民進黨政府「宣傳」？見仁見智。但是綜觀札卡利亞的各項論點，無論怎麼看都像是照著民進黨政府提供的文稿照念。

民進黨政府與其耗費精力大外宣，不如腳踏實地，做好份內的工作。得到台灣人民的認同，遠比唬弄外國人重要得多。

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