美國拜登政府近日敦促半導體公司對其供應鏈「提高透明度」，因為美方急於緩解全球晶片危機。據外媒報導，美國以提高晶片供應鏈透明度為由，要求台積電、三星等晶圓代工業者繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等資料。

台灣經濟部長王美花稱此次為「自願性回覆意見 」，其實不然。據外媒報導，美國商務部長雷蒙多表示，如果公司不自願提供幫助，美國政府會考慮使用工具強迫公司交出有關其供應鏈的資料。事實上，美國政府這次強制要求半導體公司的作法，令人聯想到華為公司財務長孟晚舟在加拿大過境時被拘留，原因就出自美國司法部門的要求，突襲手段同樣橫熾。美國要求各大晶圓代工業者繳交庫存量、訂單、銷售紀錄，原因只有一個，美國希望利用這些重要的商業資料為自己創建後備產業鏈，甚至有取而代之的鋪謀。

美國從疫情中明白其要務是令晶片供應鏈多樣化。2020年半導體生產放緩，導致全球晶片短缺。美國意識到晶片生產供應短絀導致了多個行業的系統性供應鏈中斷，尤其是汽車製造商。美國曾經是半導體的主要供應商，但現在 80% 的設施都設在亞洲。

隨著英特爾在今年3月宣布斥資200億美元在亞利桑那州再建兩座製造工廠，以及台積電計畫在亞利桑那州鳳凰城新建工廠，預計亞利桑那州將在美國晶片行業中舉足輕重。美國亟欲半導體行業重回美國本土，以確定產品鏈的安全和穩定不受外企所牽制，美國預計會以更大行政手段重奪行業主動權。美國所謂解決國內的半導體經濟路線圖，實際上是橫行霸道，將外資企業的商業機密透過政府機器奪取據為己有。

日前華為表示受美國禁令影響，令今年智慧型手機業務收入急跌逾300億美元。美國稱要解決半導體製造業困境的三個步驟是：尋找和培訓勞動力、建立彈性供應鏈，以及安裝周邊基礎設施，美國若真心按以上思路鋪謀半導體路線圖，可以要求美國科技巨擘、學術精英提供意見，為何強逼勒令外企交出機密，此舉豈不是損人利己之術！

台積電雖然在全球半導體行業具領先地位，但兩岸持續對峙不穩，使台積電被西方國家認為是對相關行業的重大風險點。因此，此次美國尋求台積電的機密資料是為自己進行產業後備鏈鋪路，而且按照美國的思維和戰略，似乎需要繳交的資料持續提供，而不限於之前提出的庫存量、訂單、銷售紀錄等。

而回顧華為事件，美國打擊華為公司根本與所謂美國國家安全無關。美國時任總統川普在2018年打擊華為時就提到「我們不與華為做生意。我們要做自己的生意。你知道老式的方法嗎？我們會在美國境內做這件事，這是我長期以來一直在說的事。」 生意人川普的話中話不言而喻。

2018年當時華為的手機在全球銷量繼續上升，而蘋果的市場份額下降。雖然物是人非，川普大權旁落，但美國的利己思維不會改變。拜登只是繼承了川普「讓美國再次偉大、美國優先」的思維，企圖再向外企開刀自肥。即使台積電在美國大額投資，但只要美國一日未重奪半導體的主導權在自己手中，半導體外企皆會成為美國威逼、攘奪、侵損和勒詐的對象，當然這些在美國有鉅額投資的老闆不會如孟晚舟般被美國軟禁數年，但只要美國一聲「國安」、一喊 「國防」，所有企業只能震悸地順從美國降下的勒令意旨。

之前美國行政部門是針對俄企、中企，下一步誰知美國需要自身發展什麼？最諷刺的是台灣經濟部稱會「了解相關情況，且企業如果需要政府協助，也一定會去了解幫忙 」。台積電已成台灣經濟主軸命脈，但台當局在美國面前有沒有談判力，敢不敢忤逆美行政部門，力保機密不失，相信不少台灣民眾皆有懷疑。

無數俄企、中企前車可鑒，台灣當局若將台積電被要求提供商業機密一事視若無事、處之泰然，未免太天真。若有一天，美國發布一份行政命令就可令一家國際級大企業遭殃，那台灣所謂的「護國神山」恐難再護國，不可不慎也！（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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