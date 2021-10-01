綠營網軍善用戲謔性詞彙攻訐對手，而且一向樂此不疲，最近卻重重踢到鐵板。上個月，網路上突然冒出一個新穎詞彙「塔綠班」，旋即引發網路熱議。造成話題原因是美軍退出阿富汗，塔利班政權班師回朝，有人修改一個字，歪打正著地吻合了兩者間的特質。政治人物蹭流行，拿來批評民進黨，卻遭質疑是汙名化綠營，但仔細想想，綠營自己不正是創造汙名化名詞的鼻祖，又有何立場說嘴？

民進黨喪失創黨精神

塔利班與塔綠班的關聯性，並不如地理距離般遙遠。「塔利班」往往讓人聯想到恐怖組織，究其根本，塔利班是純正伊斯蘭教義派的政教合一組織，為實現基本教義而進行無情的政治鬥爭，統治手段嚴厲，藐視女權，禁止女性上學、就業，因而被國際社會認定落後、反人性、反民主。

與塔利班畫上等號的「塔綠班」，以台獨意識形態及民主進步理念起家，如今早已喪失創黨精神，不再堅持台獨與民主理念，一旦嘗到權力滋味，人設立即崩毀。當初宣揚台獨與民主，兩度執政後對台獨小打小鬧，偶而打打正名擦邊球，宣稱要以台灣名義加入國際組織，但真要加入國際組織，如CPTPP，卻放棄台灣名義，寧可使用國民黨執政時期的名稱。所謂的台獨理念早已變成選舉擺設，卻又批評藍營親中賣台，把意識形態視為選票玩物。至於民主，早已拋棄，企圖以選舉威權制控制社會。塔利班至少言行一致，看到綠營搞雙標，恐怕都恥於為伍。

塔利班為排除世俗，實現基本教義，一切以自我認知為中心。「塔綠班們」不遑多讓，推翻九二共識，陸客進不來、水果出不去，庶民經濟損失嚴重；硬推「一例一休」與軍公教年金改革，後遺症至今猶存；房價飆漲，居住正義跳票；司法改革淪為口號；轉型正義鬧出「東廠」的天大笑話，民眾已在2018年九合一選舉用選票表達憤怒。即便靠著「反送中」、「辣台妹」，在國際環境催化之下，僥倖贏得2020大選，民進黨隨即故態復萌。

新冠肺炎防疫紕漏百出，早先口罩大缺，陳時中竟說健康人不用隨時戴口罩的政治囈語，以掩蓋沒有口罩可戴的民意壓力。中央疫情指揮中心3+11決策草率，引發過境旅館群聚事件，隨後本土疫情大爆發，釀成超過1萬餘人確診、逾800人罹難悲劇。疫苗政策失敗更受人詬病，直到今天，台灣完整的疫苗覆蓋率全球倒數，已到貨疫苗主要為國際友邦和國內公益團體與企業捐贈，指揮中心無能卻拚命搶功，令人齒冷。

濫用言論自由始作俑者

執政如此顢頇無能，反對黨占領立法院主席台剛好而已，接下來的4大公投案，其中核四啟封商轉發電、全面禁止瘦肉精豬肉進口、天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域等3案，無不是民進黨執政決策違反多數國人民意，卻又一意孤行所遭致的反撲。塔利班被批評是不管人民生死，一切以自我為中心；塔綠班執政以來所展現的傲慢態度，又好過塔利班多少？

若非「塔綠班」一詞對民進黨形象一語中的，又如何能引起網友熱烈回響？民眾黨立委高虹安高唱「塔綠班之歌」爆紅後，民進黨發言系統高調聲稱，台灣是言論自由國家，網友有各式評論，雖然享有言論自由，但也應尊重不同族群、宗教的觀點，若因此貶低了不同的文化認同，就有濫用言論自由之嫌。

同理，民進黨支持者們也不該迴避，自己就是「濫用言論自由」的始作俑者。長年下來，塔綠班幫藍營貼負面標籤不曾少過，外省豬、中國黨、中共同路人、藍蛆、馬統、喜韓兒、憨粉、神豬、習包子、習維尼，各種惡意之至的汙名化名詞，何曾尊重過不同族群、不同政治理念及生理疾病者的感受？如今見到「塔綠班」3字就氣急敗壞，那些被塔綠班們用盡人身攻擊字眼的受害者，又何曾得到一句道歉？

塔利班還是塔綠班，人民不會傻傻分不清，民進黨不必急於撕標籤。人民不滿的是塔綠班們長期雙重標準的惡劣態度，如果以為用「濫用言論自由」就能嚇唬人民，民進黨注定要失望，若希望朝野關係正常化，綠營要先自省。