美國商務部長雷蒙多上月23日在半導體峰會上，對包括台積電在內的國際半導體廠下通牒，限11月8日前交出供應鏈庫存相關數據，否則將依據冷戰時代制定的《國防生產法》，判斷是否囤積晶片。坦白說，若針對美廠威嚇，那是美國自家的事，我們無權置喙；但事涉「護國神山」台積電，政府再裝聾作啞，就太沒擔當、太不像話了。

車用晶片大缺貨主因在疫情減緩後，各汽車廠訂單增長卻遍尋不著晶片所致。今年2月德國經濟部長阿特麥爾還致信台積電求援，然而當去年車商因應疫情減單時，台灣晶片製造商已提出警告，一旦減單後要恢復很難，不料一語成讖，缺貨現象從歐洲蔓延到美國。

面對美國的蠻橫，蔡政府官員的回應實在有夠難堪。經濟部長王美花第一時間稱「企業自己會考量公不公開」，被批沒擔當後，隔天改口「確定是自願性質，且美國政府不會洩露、公開廠商提供的資料。」王美花確定問對美國官員了嗎？別忘了，這位才說要與北京改善經貿關係的雷蒙多也說，「我不想走到強制這一步，但如不遵守，會讓我別無選擇。」。

換個角度看。如果北京找來台積電、聯電，比照美國做最後通牒，官員會這麼說嗎？民進黨還要混嗎？台積電大股東、國發會主委龔明鑫也一樣，連個「美方做法合不合理」都不敢正面回應，究竟官員在怕什麼？

台積電在美國上市，自然需符合在地上市規則，但不可能連客戶名單、商業機密一併揭露。我們不批評美國作法是否穩當，但若真蠻幹，就是鬧民主笑話了。

民進黨執政誇口「台美關係有史以來最好」，但這若是建立在不平等的附庸關係上，也沒什麼好驕傲的。台灣需要美國，但也請政府拿出guts，該說不時就說不！