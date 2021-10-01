美國和英國、澳洲組成三邊安全夥伴關係（AUKUS），形成了一個鮮明的抗中聯盟，而這個聯盟最急迫的目的是盡量延後美中在亞太軍力出現死亡交叉。美國參謀首長聯席會議主席密利坦承，曾兩度告訴中方川普總統無意攻打中國，正說明了美國萬分不願與中國開戰的心情。

水門案資深記者伍華德的新書揭露此事，密利在參院作證時辯稱這是他職責所在，為的是避免核武強國間爆發戰爭，而且白宮幕僚長、國務卿蓬佩奧和國防部長都知情。伍華德在前一本書曾揭露，川普的幕僚多次偷取他桌上的文件，以防國家陷入險境。

但密利向中方打招呼真有可能構成通敵叛國，因此舉侵犯了總統的三軍統帥權，也把重要軍機告知戰略對手。憲法並沒有給官員自行判定總統精神狀態的權力，川普說密利從沒跟他說過此事，那麼是蓬佩奧等人私自決定？這比偷總統公文更接近政變了。兩通電話分別是總統大選前4天與國會暴亂2天後，當時傳聞川普可能鋌而走險，對中國挑起小規模戰事。川普選情告急時近乎癲狂，似乎什麼事都做得出來。密利等人想避免國家陷入災難，可以理解，但就法論法未必站得住腳。何況，就算蓬佩奧等人知道川普只是在炒作，但保不定他腦子一熱突然真要挑點事呢？川普是有這個職權的。

不過這也可看出美國多麼不想與中國開戰。從川普重新把中程飛彈部署回亞太，到拜登組成AUKUS，都是增強美國在亞太的軍事震懾力，這與其說是在準備與中國的戰爭，不如說是想避免與中國的戰爭。美國強化軍事嚇阻力，用意是增加中國在台海動武的難度及代價，希望中國能放棄走上那條路。

決定戰爭勝負有兩大因素，一是武器科技等硬實力，二是作戰的意志力。中國的軍事力量不斷增長，到了某個時間點總會出現中國承擔得起與美國交火代價的死亡交叉。而且，美國的軍事力量固然比中國強，問題是有沒有長期堅持的意志力。如果中國決定在台海動武，那會是做好覺悟、賭上一切、死拚到底的作戰。但美國卻不見得有長期為台而戰的準備，可以救台灣一時，卻未必能護台灣一世。

深信美國老大哥會永遠罩台灣的人，應該回顧一下，從二戰之後，美國有沒有和跟自己差不多的國家打過仗？答案是沒有。美國都挑實力差很多的小國打，像伊拉克、阿富汗或巴拿馬。至於大國，當年美蘇較勁得再激烈，都還是在核武對峙下避免了戰爭。大國之間不興兵，基本上已是二戰後的國際潛規則。俄羅斯占領克里米亞，美國或歐盟有出兵制止嗎？AUKUS被批評為美國搞盎格魯英語系國家聯盟，但這卻是美國好不容易才找到肯出來站隊的盟友。AUKUS的集結是美國進一步與中國作勢力搏門，希望在不必兵戎相見的情況下壓制中國，但現實未必能如願。

誰也沒有理由為別人拚命，除非其中也攸關自己的重要利益，而利益與代價是要務實衡量的。美國如果陷入台海戰爭，一開始代價就會很高，拖長了耗損更是無法想像，世界權力格局也必定因此改變。向來霸氣出場、最後草草了事的美國，能撐多久？撐不下去了呢？美國可以退回自己的地盤，台灣要退到哪裡去？