要加入大型區域經濟整合，不管是《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）或《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），對外，政府必須先做好與成員協商；對內，則必須先做好整體評估、與受衝擊部門說明溝通、修訂相關法規，以及規畫、進行產業救濟、調適與轉型等措施。

上月22日行政院突然宣布已於當日向紐西蘭遞交加入CPTPP的申請。兩天後，蔡總統表示：「申請加入CPTPP，台灣已做好很多準備工作，現在水到渠成，是我們加入最好、最佳時機。」可是，如果檢視整個事件發展過程，蔡總統所言根本是在唬弄社會大眾，政府其實還沒做好對內與對外相關工作，完全是被迫急就章匆忙行事。

去年底東協等15個國家形成RCEP，經濟部王部長尚說：「RCEP非政府努力目標，加入CPTPP也不成熟。」上月16日大陸向紐西蘭遞交申請加入CPTPP後，王部長又說：「非常多成員國感到突然。」其實去年大陸國家主席習近平參加APEC領袖會議時，就已表示大陸將考慮加入CPTPP；王部長此說，正顯示出蔡政府對於大陸企圖加入CPTPP是掉以輕心。而對於我方加入CPTPP一案，王部長才說完「會持續與各成員國非正式協商。」沒幾天，行政院就突然宣布已正式遞出申請。從頭到尾，顯示出蔡政府是在大陸意外申請加入的壓力下，倉促遞交申請，亦證明政府對外根本尚未完成諮商工作。

其次，加入自由貿易協定會因法規調整帶來經社衝擊，也會因市場開放，不同產業遭不同得失，因此政府必須先完成評估作業、對外說明加入協定的利弊得失。2016年2月包括美國在內的12國簽署《跨太平洋夥伴協定》（TPP），宣稱是一開放程度、自由化水準均相當高的協定；2017年11月美國退出TPP，11國將該協定更名為CPTPP，但凍結適用原依美國要求而他國反對、卻被納入的22項條款，顯見加入CPTPP會重大影響成員權益。而對於加入該協定如此重大政策，蔡政府迄今仍未對外完整說明我方將付出的代價，一切作業均在黑箱進行。

加入協定之前，盤點清楚產業受衝擊狀況後，政府就應與受創產業溝通，研擬救濟措施或產業調適計畫。而因產業調適或轉型並非一蹴可幾，政府所有工作都應提早進行。例如日本加入CPTPP，其強項是汽車，軟肋則是農業，特別是稻米全靠政府補貼保護。因應協定要求貿易自由化，日本多年前就積極推動農業轉型，強化競爭力、促進出口，力守稻米、畜產等重要領域。

當年我方申請加入世界貿易組織（WTO）前身的《關稅暨貿易總協定》（GATT）時，製造業受到衝擊最大的是車輛產業，該產業長久受政府高關稅與管制日、韓車輛進口的保護。政府一方面努力在談判時為產業界爭取較長調適期間，另方面和產業公會共同輔導企業進行研發等提升競爭力，並與業界合作開發共同引擎、提升車輛測試研究中心研發測試能力、設置120公頃符合國際標準的試車場。等到開放日、韓汽車進口及加入WTO，國產車在國內市場並未受到顯著影響。

蔡總統說：「2016年起政府陸續推動5+2產業創新計畫、新南向政策、六大核心戰略產業等調整了台灣的產業經濟體質等準備工作。」完全是文不對題，不僅避開傳統產業、服務業會如何受創不談，新南向政策更已被證明是執行失敗的產業政策。

依國發會估計，台灣若加入CPTPP，農業和汽車業將受到較大衝擊；另有學者表示，農業受衝擊大於得到好處。尤其農產品平均名目關稅高達15.6%，並有20項實施關稅配額或特別防衛措施，一旦被迫開放，可謂災情慘重。但直到現在，還看不到政府拿出任何產業因應計畫與措施，遑論超前部署。蔡政府因為大陸申請加入CPTPP而倉促提出申請，其後果就是害慘台灣產業和經濟！

（作者為前經濟部長、前經建會主委）