故宮據傳將改隸文化部，故宮院長吳密察表示，他個人支持故宮改隸文化部。文化部與吳密察，犯了政治不正確的特大錯誤！

按民進黨一貫主張，中國從未統治過台灣，由中國大陸撤退來台的國民黨與蔣介石集團，則是白色恐怖統治、殘殺台灣人民的罪魁禍首，也是現今轉型正義清算的對象。且，新課綱已將台灣史融入世界史中，教科書中，中國5000年歷史，無非隻字片語交代完畢。

台灣與中國，既屬兩個分割而互不隸屬的政經文化個體，試問，故宮二字，指的是台灣哪個王朝的宮殿? 故宮裡的典藏，又是從何而來?民進黨不承認蔣介石的護台保台的功績，卻主張有權處理蔣介石帶來的故宮典藏?來自中國歷代王朝的故宮典藏，與台灣文化無絲毫關聯，民進黨卻要將其改隸於台灣文化部?

故宮典藏，出於中國，中國國寶不幸流落台灣，不承認兩岸存有臍帶血脈關係的台灣，理應將故宮典藏全部歸還中國，以示台灣泱泱大國風範，台灣人民不奪人所愛，不強佔他國瑰寶。

真不行，那麼，故宮至少應該改隸國防部，將故宮典藏列為戰略防禦物資，分藏各縣市鄉鎮，阻卻對岸飛彈或無人機盲目攻擊。

或者，故宮應改隸國安會及陸委會，國陸兩會可視兩岸情勢，取故宮典藏為籌碼，與北京進行談判。或以批量典藏換取北京延遲攻台時間表。

當然了，民進黨揮霍無度，國庫日見空虛，面對美國軍售的需索無度，民進黨可在國際市場競拍故宮典藏，競拍所得用以彌補軍購缺口。如此一來，故宮或該改隸財政部?

總之，故宮改隸文化部，政治不正確，毫無創意，更無遠見，祈請吳院長密察之，並請轉致今上，讓故宮發揮最大可能的剩餘價值及邊際效用！

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