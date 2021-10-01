近日，中國國民黨主席選舉落下帷幕。這次選舉的一個突出特點是，各位候選人均將政見聚焦於兩岸政策。他們意識到，當前島內出現各種問題的總根源，在於民進黨當局拒不承認「九二共識」、惡化兩岸關係的種種言行，在於民進黨當局施政無能，大搞「綠色恐怖」、打壓異己、造謠禍眾、阻礙兩岸交流、挑動兩岸同胞對立的倒行逆施，造成天怒人怨。國民黨在這個時候要承擔怎樣的責任、扮演怎樣的角色，台灣民眾期待從這次選舉中找到答案。

朱立倫在選舉中歷數民進黨「專斷獨裁」「腐敗無能」「野蠻霸道」「離心離德」等斑斑劣跡，提出「兩岸未來將要深化『九二共識』，不能因為害怕民進黨攻擊所謂『親中賣台』就因此而膽怯」，國民黨「要努力在恢復兩岸交流平台方面作出實質性的行動」。張亞中提出，要在身份認同上大聲說出「台灣人也是中國人」，「九二共識」的意涵體現了兩岸均堅持一個中國，共同謀求國家統一。各候選人敢於直面問題，直面並回擊民進黨的「抹紅」、造謠和打壓，敢於積極回應台灣民眾的關切和呼聲，展示了國民黨新氣象。

曾幾何時，面對選舉失利，面對民進黨的窮追猛打，國民黨一度迷茫，對維護台海和平穩定缺乏信心，對長期堅持的兩岸政策產生懷疑，對國共兩黨交流心生顧忌。這正中民進黨下懷，使其變本加厲地破壞兩岸關係，導致台海局勢日趨複雜嚴峻。如何避免兩岸關係不斷惡化，國民黨領導人需要從歷史中汲取經驗，尋找答案。過去一個時期，國共兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上的良性互動，特別是高層交往，對推動兩岸關係和平發展、造福兩岸同胞起到了不可替代的重要作用。從2005年兩黨領導人在北京舉行歷史性會談開始，國民黨領導人多次率團訪問大陸，雙方及時就涉及兩岸關係發展的重大問題進行溝通交流，不僅在關鍵時刻讓台海局勢轉危為安，也推動兩岸關係取得一個又一個突破性進展。2015年兩岸領導人能夠在新加坡實現歷史性會晤，也與國共長期交流積累的互信密不可分。

當前台海局勢依然複雜嚴峻，民進黨當局拒不放棄「台獨」分裂圖謀，不顧台灣同胞的利益福祉，加緊勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁，嚴重危及台海和平穩定和台灣同胞切身利益。越是這個時候，越是需要兩岸負責任的政黨勇於擔當作為，為台海地區和平穩定和兩岸同胞福祉戮力合作。朱立倫這次當選後，習近平總書記致電祝賀，並期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，戮力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。朱立倫在回電中也作出積極表態，有利於今後國共兩黨的互動交流。

維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係和平發展，為推進祖國統一和實現民族復興奠定更堅實的基礎，符合兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，國民黨應可為此繼續努力，發揮建設性作用。（作者為廈門大學台灣研究院院長、教授）

（本文來源中評社，授權中時新聞網刊登）

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