孔子是中國偉大的思想家和教育家，儒家學說創始人，被後世尊為孔聖人、至聖先師、萬世師表。遍及海內外的孔子廟是祭祀孔子的禮制性建築，所傳承的儒家思想對所在國產生了深遠的影響。

中國孔子廟及其傳承的儒家思想

世界上第一座孔子廟誕生在孔子故鄉曲阜闕里。據《史記‧孔子世家》記載，「故所居堂弟子內，後世因廟藏孔子衣冠琴車書。」孔子去世後，故居就改為其祭祀廟宇。漢高祖十二年（公元前195）十月，劉邦專程來孔子廟以太牢祭祀孔子，首開帝王祭祀孔子先河。漢武帝罷黜百家、獨尊儒術，儒家思想成為國家指導思想，孔子被奉祀在國立學校內。此後，各朝代不斷擴建孔子廟，到清代時，中國有國子監、府學、州學、縣學、廳學、鄉學等各級學校孔子廟1740多所，成為分佈最廣的國家祀典廟宇。

孔子廟建築形制滲透和體現了「禮制」「中庸」「大同」「天人合一」等儒家思想。孔子認為社會平衡於一定的等級秩序，社會和諧有序，需用禮儀制度約束人們的行為。孔子廟建築形制中，主體建築與附屬建築的掩映相稱、廟前兩側的下馬碑、從祀者嚴格的等次排位、大量的禮器祭器陳列、大成殿建築的不同規格等，充分體現了「禮制」思想；德配天地坊與道冠古今坊的對稱、禮門和義路等的對稱等，充分體現了「中者天下之正道、庸者天下之定理」、中不偏、庸不易的中庸之道和「天下大同」的思想。儒家主張「天人合一」，追求「人——建築——自然環境」和諧統一，孔子廟恰當運用了傳統的庭院組合和環境烘托手法，成為表達哲理、啟迪智慧的重要載體，使人置身於孔廟中觸景生情，感悟「聖人」的思想境界。

中國孔子廟絕大部分都建造在城內，一般都位於城市東南角、東部或者東北角，而且絕大多數文廟都是位於南門內東側或東門內北側。佈局有前廟後學式、左廟右學式、右廟左學式和廟學分離式四種形式。一般是大成門前、大成殿殿庭、崇聖祠三進庭院。奉祀孔子的文廟列入國家祀典，主祀人物和陪祀人物全國統一。

亞洲國家的孔子廟及其傳承的儒家思想

從漢代開始孔子廟走出國門，傳播範圍主要是在朝鮮半島和越南。朝鮮半島在小林獸王二年（372年）六月「立太學，教子弟」，仿照中國設立廟學合一的最高學府太學，1398年漢城建立孔廟（成均館），在新羅聖德王十六年（717年），將孔子和弟子像置於太學，孔子思想隨之傳入朝鮮半島，逐漸成為封建社會的正統思想。據統計，朝鮮半島歷史上有362個禮制性孔廟。朝鮮孔子廟少數建造在城內，多數建造在城外山坡上。

越南學校孔子廟一般建造在城內，有的也建造在城外。據越南《大越史記全書》卷3記載，李朝神武二年（1070年）在國都「修文廟，塑孔子、周公及四配像，畫七十二賢像，四時享祀」，建造了獨立後第一所孔子廟。1076年，李朝皇帝在河內建國子監、建文廟，祭孔。孔子廟輸入後，很快推廣到全國各地，據統計，越南歷史上孔子廟達160多所。

隋唐時期，孔子廟傳向日本。西漢和東漢時期，儒家經典《論語》傳至日本，影響深遠。日本在大寶元年（701年）開始祭祀孔子，並將祭孔列入國家祀典，仿唐朝禮制，以天皇名義致祭，由大學頭、大學助、博士分任三獻。江戶時期，德川幕府把儒學奉為聖教，所立學校內廣設孔子廟，據統計日本歷史上曾有100多所孔子廟。在統治者大力提倡下，日本形成了人人學習儒學的社會風氣。日本《令集解》卷15記載，《學令》明確規定「凡大學、國學每年春秋二仲之月上丁釋奠於先聖孔宣父」。日本藩校孔子廟有的建造在城內，但更多的是建造在城外。

從15世紀初，隨著鄭和幾次下西洋及中國放開海禁，南方民眾赴東南亞謀生，孔子廟等建築開始傳向更多東南亞國家，孔子的思想被帶到了所在國，對當地文明發展產生了積極影響。1899年，印度尼西亞的華人在華文學校供奉孔子，印尼孔教會在全國各地設有一百多個分會，建造了祭祀孔子的建築100多座。1819年馬來西亞檳城創建了馬六甲三保廟書院，之後在各大城市幾乎都有孔教會組織，設有孔聖堂等奉祀孔子的建築。新加坡於1914年成立了實得力孔教會，宣揚與振興孔夫子之教育道德文化，贊成萬國和洽太平，扶助格致各種學問及善舉。

歐美國家的孔子廟及其傳播的儒家思想

16世紀孔子廟傳向歐美國家。意大利傳教士利瑪竇（1552-1610），最早將中國思想和儒家文化介紹到歐洲。百科全書派領袖霍爾巴赫（1723-1789）推崇孔子以德治國的政治主張，重農學派領袖魁奈（1694-1774）推崇儒家重農的主張，啟蒙思想家伏爾泰（1694-1778）認為中國的政治、哲學、道德、科學完美無缺，「我們不能像中國人一樣這真是大不幸」，主張法國也應當用儒家之道治國。19世紀英國傳教士理雅各在華多年，他用二十多年時間將《四書》《周易》《尚書》《詩經》《禮記》《左傳》等譯成英文。他認為「孔子是古代著作事跡的保存者，中國黃金時代箴言的詮注者、解釋者……以最好的和最崇高的身份代表著人類最美的理想」。英國由肯特公爵建造了歐洲第一座也是唯一的一座孔子廟。

上世紀90年代初，德國在科隆附近一中國城豎起一尊孔子銅像。19世紀末期德國傳教士花之安認為儒家思想中一些倫理觀念是可以與「耶穌道理同條共貫的」，因此將仁、義、禮、智、信等倫理觀念與基督教義相結合進行說教。從19世紀開始，孔子廟傳向美國。1883年來華的美國傳教士李佳白推崇儒家思想是教民之本，「孔教為顛撲不破之道，合之古今中外而皆宜」。1965年孔廟建成在加利福尼亞州首府薩克拉門托，20世紀70年代以來，孔子像先後被豎立在紐約、洛杉磯、檀香山等地，1982年舊金山首次發起孔子誕辰紀念活動，此後每年孔子誕辰都舉行盛大的祭孔大典，吸引了眾多華人和美國政要參加。

德國傳教士衛禮賢（1873——1930）將孔子思想與西方思想比較後認為，孔子思想具有許多優越性，他在孔教大學開學講經會上所作的題為「孔教可致大同」演講中說「凡所謂經濟學說、社會學說，皆不如孔教。西國只知愛國，國之下缺家，國之上缺天下，非孔教無以彌補之」，「今後惟孔教中和之道可致大同，以其無各宗教門戶主奴之見，而又能時措咸宜，任環境之變遷，而教義日見光大。」美國傳教士衛三畏在《中國總論》中寫道：「孔子的著作同希臘和羅馬哲人的訓言相比，它的總旨趣是良好的，在應用到它所處的社會和它優越的實用性質，則超出了西方哲人。」

法國當年制定的《人權和公民權宣言》也引用孔子的格言作為自由的道德界限：「自由是屬於所有的人做一切不損害他人權利之事的權利，其原則為自然，其規則為正義，其保障為法律，其道德界限則在下述格言之中：己所不欲，勿施於人。」

據楊煥英《孔子思想在國外的傳播與影響》一書記載，1945年，美國國務卿斯退丁紐斯在廣播中說：「處理今後之世界和平當以上次為之印鑒，其唯一辦法，發揚人類道德，灌輸仁人的道德精神，然道德必以中國孔子道德為目標。」不僅歷史上許多國家深受儒家思想影響，當代很多國家也把儒家文明精神融入到自身國家發展中。孔子廟作為儒學傳播的重要載體，對東亞、東南亞一些國家文明的發展和西方思想家產生了積極而深遠的影響。

儒學既是中國傳統文化的重要組成部分，也是世界文化的瑰寶。1988年，眾多諾貝爾獎獲得者在法國巴黎集會，有學者指出，人類要在21世紀生存下去，必須回首二千五百年，到孔子那裡尋找智慧。孔子留給後代的智慧，有助於解決當今人類社會面臨的各種問題，它不僅屬於中國，也屬於全人類。

（作者為尼山世界儒學中心孔子研究院副院長、研究員）

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※