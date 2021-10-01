日前驚傳美國要求台積電、三星等半導體廠商提供公司營業秘密，引發市場震撼。之前蔡政府請求台積電協助為美、日、德增產汽車晶片，採購捐贈疫苗，台積電都全力配合，如今面對美國的蠻橫要求，經濟部卻推給企業自行解決，彷彿只將「護國神山」當成政治提款機。對比南韓政府迅速結合產官力量，準備向美國政府交涉，蔡政府的表現根本是軟腳蝦。

上周美國商務部長雷蒙多對於汽車晶片短缺問題遲遲無法解決感到不耐，要求台積電等晶圓廠在45天內提供供應鏈客戶、庫存及生產量等數據，以釐清市場瓶頸所在；而且傳出美國將不惜適用冷戰時期《國防生產法》，對不配合的業者施以制裁。

由於這些數據多是半導體廠的營業機密，若是提供給美國政府，非但威脅到企業競爭力，洩漏客戶機密資料也涉及違約問題，最後恐讓剛進入晶圓代工領域的美商英特爾受益匪淺。說到底，還是為了「美國利益」。

汽車晶片缺貨主因在於市占率高達85%的英飛凌等5大IDM廠商，在新冠疫情期間產量大減，加上馬來西亞因疫情嚴重，MCU出貨受阻，讓問題雪上加霜。美國卻拿協助救火的台積電開刀，將問題甩鍋給他人，還霸道想動用法令制裁外國企業。

其實美國不是第一次動用法律逼迫外商就範。2006年起美國司法部進行LCD反壟斷調查，即對我國的奇美、華映與友達等面板廠課以重罰，並有多位高階經理人被判刑；日本半導體產業王國也在美國主導的《廣場協議》與《美日半導體協議》的壓迫下，影響力大不如前。

這1年來全球汽車晶片嚴重短缺，美國、德國、日本政府致函蔡政府，希望我國晶片廠增產，經濟部長王美花多次請求國內大廠協助，台積電在產能滿載下仍調撥部分產能支援。經濟部也曾表示，某業者的車用MCU晶片年產量較去年大增6成，足見國內廠商已盡力配合各國所需。

如今美國政府直接施壓台積電，王部長只說，確定美國的要求是「自願性質」的提供，並不是針對性的。火都已經燒到護國神山了，政府還在幫美國講話，並將問題拋回給台積電，讓人覺得政府完全沒有擔當，對台積電也不夠道義；更何況，官方的國發基金還是台積電的大股東，可以這麼不在乎台積電的利益嗎？

僅次於台積電的全球晶片代工二哥─三星電子，此次同樣受衝擊，但人家幸運得多，起碼有政府力挺。相對於蔡政府的消極以對，南韓產業通商資源部得到消息後，立即與「韓國半導體產業協會」快速成立「半導體團結合作委員會」，將由政府出面與美國政府溝通。

蔡政府執政後，不斷宣稱「台美關係是史上最佳」，卻對護國神山快被美國掏空了視若無睹。一味傾美抗中的蔡政府如今願意挺身出來做台積電的靠山嗎？如果連國內重量級企業的利益都護不了，那令人懷疑，蔡政府如何能在美國的壓力下維護國家利益了？（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）