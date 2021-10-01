罷免民進黨側翼、台灣基進黨立委陳柏惟的「刪Q」行動正如火如荼進行，為了替自己護盤的陳柏惟當然也必須卯足了勁爭取選民的支持，只不過，3Q哥所選擇的表演方式，似乎反而讓自己掉入火坑。

陳柏惟最近強勢以台語（閩南語）質詢國防部長邱國正，但是被邱反將一軍，搞得自己灰頭土臉，沒有占到半點便宜，在輿論一面倒抨擊之下，陳除了道歉，在接下來質詢退輔會主委馮世寬時，已不敢再耍弄語言作秀這雕蟲小技，老老實實地使用國語質詢。但陳柏惟還是不忘吹噓，希望自己的台語講得好、可以吸引別人來學。而馮世寬回應：「委員對我非常好。」四兩撥千金之餘，更暗示前幾次陳柏惟確實對邱國正「不夠好」，這豈不加重了陳邱之間的矛盾心結？薑果然是老的辣呀。

事實上，這不是馮世寬與陳柏惟之間的第一次語言過招。去年陳柏惟質詢馮世寬時，也曾堅持使用閩南語，馮表示聽不懂，並直接點名退輔會副主委李文忠上台翻譯，逼得陳柏惟改用國語質詢；過程中，馮世寬還揶揄說自己英語好，可不可以用英語備詢，讓陳柏惟臉上三條線也沒輒。

從蔡政府這兩位硬漢和陳柏惟的互動來看，就可證明刪Q確有必要。身為國防外交立委，陳柏惟的質詢卻幾乎都無關宏旨，且經常鬧出低級笑話，包括成立專門對大陸統戰的內交部、邀請香港青年來台當兵換居留證等，荒誕發言連親綠媒體都受不了，直接批他「根本搞不清楚中共的黨政組織」才會亂說一通。

網路上越來越多人不滿指出，人民為什麼要1年花1千萬元的辛苦錢，去養陳柏惟這樣一個沒知識也沒常識、飽食終日、無所用心的尸位素餐立委？不料，面對風起雲湧的罷免陳柏惟行動，民進黨不少政治人物似乎決定出手營救。立法院副院長蔡其昌說罷免陳柏惟實在不是厚道的台灣人應該做的事，他還為陳背書「從來沒有反對疫苗」，卻立刻就遭到台北市議員羅智強打臉。羅公布了一段影片，影片中，陳柏惟明確承認「反對疫苗」；民進黨立委陳亭妃呼籲大家要給陳柏惟這種「努力的年輕人機會」；立委管碧玲則認為，面對陳柏惟的閩南語質詢，邱國正應該柔軟一點，要欣賞多元文化之美。

陳柏惟從高雄跨到台中參選立委，他在當選時曾意氣風發地表示，「要讓對政治失去熱情、害怕也不敢企求改變現狀的台中選民知道，家鄉有重新規畫發展、真正建立制度的機會。」請問，如今陳柏惟做到了多少？他的問政成績擺在所有選民的面前，可受公評；而出言力挺他的綠營政治人物，只能在大家不要這麼不厚道、請給年輕人機會等這些邊緣主張上著墨，可見就算想挺3Q，他們也實在說不出個所以然來。

有人說，如今陳柏惟在立法院的唯一功能就剩下「台語教學」。問題是，母親是蘇杭人的陳柏惟，母語並不是他念茲在茲的台語，聽在真正懂得台語之美的人耳裡，陳的台語根本就說得不怎麼樣。如果刪Q達陣，那陳柏惟就不必再在立法院耍寶了，他會有很多空閒的時間，或許民進黨的朋友可以介紹3Q哥去上上道地的閩南語課，練好一點再出道吧！（作者為資深媒體人）