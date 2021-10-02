近年來民進黨全面掌控所有國家資源、第四權負責監督的綠媒失格俯首之後，國民黨要東山再起幾已是不可能的任務，國共之爭已變成民共之爭。因此當年許多見光死的國共內戰機密，中共也毫不保留的逐一解密，讓後人得知為何蔣介石能贏得8年對日抗戰，卻在短短4年敗給共產黨，失去大陸江山。

台灣某電視台政論節目指出，大陸淪陷，郭汝瑰是第一罪人，實在言過其實，一人豈能扭轉全局？本專欄提出的沈安娜、張露萍、熊向暉、袁殊、冀朝鼎、韓練成、劉斐、以及即將談到的朱楓、吳石都是中共地下黨樑柱。名嘴是雜家，天下奇聞大事無所不懂，可以隨意評論共諜，言詞畫面瞬間即過，不會給觀眾留下太多印象，但卻非事實，本文就要來談論郭汝瑰何許人也。

不近酒色財氣簡樸清廉

郭汝瑰（1907-1997年）又名郭汝桂，祖籍四川，黃埔五期，1931年九一八事變後，進入陸軍大學第十期和廬山軍官訓練團學習，1937年5月升任國民革命軍第十八軍第十四師參謀長。

郭汝瑰和其他國軍將領最大不同之處在於不近酒色財氣，生活簡樸清廉，因此即使高層將領如杜律明質疑郭是共諜，仍深得蔣介石信任，認為將領都能像郭汝瑰一樣，國軍還會腐敗和士氣低迷嗎？蔣對將領和軍紀的敗壞深惡痛絕！

蔣介石沒有貪汙的證據，將領也不是個個操守有問題，但貪腐與軍紀敗壞的帳都算在蔣的身上。1938年蔣介石在總結抗戰一年成果的會議上提到軍紀問題時說：未料我們的軍紀會敗壞到這步田地！在北方作戰的情形，我只是耳聞，在上海作戰我卻親眼看見一切的失利潰亂，搶劫擄掠…。

1945及1946年蔣在兩次對高級將領的談話中又痛切指出：目前軍紀敗壞幾乎是普遍現象，以後剿匪的艱鉅困難不亞於抗戰，高級將領如果不極力振作，以新的精神和決心來振刷部隊的風紀，提高部隊朝氣，絕對會失敗！但是我聽到現在還有許多高級將領沉溺於賭博，動輒輸贏幾十萬，這是最痛心的一件事。

在國民黨黨史、戰史、解密檔案裡，除了軍閥之外，只有極少數官員如孔祥熙大貪汙、孫殿英盜掘乾隆皇與慈禧太后陵墓等被公諸於世。而如今台灣黨政軍高層和其幕僚的恣意做為，除了內部吹哨者不畏秋後算帳膽敢公開外，將永遠埋在隱藏的歷史裡。

重大軍情外洩軍統局不知

1928年5月，郭汝瑰在重慶綦江任營長期間，由少校團副袁鏡銘介紹，祕密加入共產黨。1930年因為被安排去日本留學而與共黨組織失去聯繫。1945年4月郭汝瑰通過黃埔同學任廉儒與中共恢復聯繫，同年5月和1946年3月，郭汝瑰兩次祕密會見中共中央南方局負責人董必武，除了提供國民黨方面作戰指揮調度的極機密情報之外還要求赴延安，恢復共產黨籍。董必武表示恢復黨籍需要經過考驗才行，並要求他留在國府為中共提供情報。

1947年5月孟良崮戰役中，郭汝瑰將蔣介石核定的國軍作戰部署抄轉負責聯絡的地下黨工任廉儒，交給陳毅和粟裕，導致國軍王牌師74師被殲滅。在此有一迷思，製作毀滅74師的作戰計畫是國防部作戰參謀次長劉斐，他必然設法將殲敵計畫送給中共高層才有意義。國防部同時發生重大軍情外洩，軍統局居然不知，中共解密檔案至今也未提，由此可知許多重大案情都沉睡在歷史長河裡。

1948年10月，蔣介石決定「守江必守淮」，集中優勢兵力於徐州、蚌埠之間的津浦鐵路兩側與解放軍決戰。這項作戰方案就是由郭汝瑰所制定，此方案尚未下達到前線的國軍，就被郭汝瑰傳送給解放軍預作佈防。郭汝瑰還影響蔣介石屢次變更作戰方案，放棄堅守蚌埠，在徐州外圍作戰，使國軍在移動中被解放軍分割圍殲。

在徐蚌會戰中，郭汝瑰依照董必武指示，調任張克俠為徐州城防司令；1948年11月張克俠等人率部叛變投共，使徐州防線的東北大門洞開，解放軍得以佔領徐州。

高層將領對郭汝瑰起疑心

徐蚌會戰開始前，軍區總司令杜律明就不相信郭汝瑰；熟悉歷史的邱清泉在徐州花園飯店召開的軍事會議中，更對郭汝瑰的作戰計畫提出警告說：這個部署就等於當年項羽在垓下的部署，解放軍陳毅從濟南下來就等於劉邦當年的情勢一樣。而今時代不同，戰略地勢卻沒變，我們現在所處的九里山也就是當年項羽失敗的地方，這個部署非重蹈歷史覆轍不可！但是被參謀總長顧祝同否決。

邱清泉當時就已懷疑郭汝瑰是共諜！因為國軍攻守都是依照國防部計畫進行，結果敗多勝少；指揮官嚴重認為作戰計畫是進入解放軍陷阱，每次欲攻打解放軍陣地，敵軍早已守株待兔，因此部分將領逕自改變上級作戰計畫才贏得戰爭。

由於黃百韜25師和黃維第12軍被滲透全軍覆沒，1949年1月解放軍決趁杜聿明兵團尚未得到充分補給和恐慌之際在徐蚌會戰發動全面總攻擊，第二兵團司令邱清泉中將親率兵團特務營發動反擊，血戰殉職。徐蚌會戰僅第16兵團司令孫元良自宿縣突圍抵漢口，國軍死亡近60萬人，其複雜非本文數千字所能盡述，在此不再贅言。

杜聿明死前曾逼問郭汝瑰

但蔣介石仍信任郭汝瑰，1949年10月任命他為四川22兵團總司令，結果郭於12月在四川宜賓率部宣布投共，徹底破壞蔣介石固守大西南的計畫。蔣獲悉之後簡直不相信他所信任的郭汝瑰居然是共諜，真是無語問蒼天，對郭恨之入骨。當時台灣報紙報導：「一諜臥底弄乾坤，兩軍勝負已先分」。

郭汝瑰是真正的無間道，只有單線領導人任廉儒知道其真正身分；當時任廉儒尚在國府臥底，且被派到香港，不便出面證實郭汝瑰是地下黨工。不久任廉儒病逝，郭的共黨真正身分石沉大海，想恢復共產黨籍卻不得其門而入，而且被認為是國民黨高官的極右派，不可能是地下黨人員。1951年他才以無黨籍身分擔任南京軍事學院教員。

1957年，南京軍事學院一位投降留用軍官坦承是國民黨特務，郭汝瑰則是國民黨的潛伏特務組長；郭隨即以右派份子被逮捕，後因董必武出面而被平反。1970年南京軍事學院撤銷編制，郭汝瑰回到重慶定居，一直到1980年，73歲的郭汝瑰才獲准入黨。

在徐蚌會戰中兵敗被俘的杜律明後來留在大陸，1981年杜聿明病危時，還問來訪的郭汝瑰說：你到底是不是共黨地下人員？郭沒有正面回答，只說「你我立場不同」。

車禍疑與回憶錄內容有關

1997年郭汝瑰寫下回憶錄，提到蔣介石才是真正對日抗戰，隱喻共產黨並未真心抗戰而是藉機發展壯大，不久郭汝瑰就遭車禍在北京死亡。這本回憶錄後來遭修改才出版。

從國府參謀本部高層同時潛伏3名共諜，彼此不知對方真實身分，卻能不謀而合進行顛覆工作，中共地下黨的高明相對印證了國府的無能！

【未完待續，歐陽聖恩專欄每周六刊出】