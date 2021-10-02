在充滿不確定與危機感的大環境中，2004年3月20日台灣的總統大選，變得空前的重要。它影響了，甚至決定了，台灣的命運。

選民──特別是中間選民──所最關心的，是候選人的治國理念與政策主張，而在喧嘩的媒體上，常不可得。

陳水扁先生於2004年1月間出版了《相信台灣：阿扁總統向人民報告》，2月下旬「天下文化」出版了連戰先生（1936-）的《改變，才有希望》。1千餘萬的選民，可以從這二本書中來比較分析他們的政見與遠景。

10餘年來，我在《遠見》雜誌對「如何做領導人」曾發表過一些評論，摘引一則。在1992年11月號的《遠見》上，我對當時的李總統有五項期許，原文是這樣寫的：

一、做全民的總統：不是做本省人的總統，也不是做財閥、地方派系、利益團體所擁護的總統。

二、做治國理念的推動者：當國家進入多元化時代中，治國的崇高理念-民主、法治、均富、憲法、統一等等，需要釐清、需要鼓吹、需要堅持。

三、做一國的道德領袖：在當前社會紀律蕩然、道德標準衰廢之際，總統更可以發揮宗教情操、樹立正義與公平的標竿，做老百姓仰慕的楷模。

四、做憲法體制內五院間爭執的仲裁者或大傷痕的癒合者。

五、做國家利益的維護者：超越省籍情結與統獨之爭，維護中華民族的永久利益與中華民國的長期利益。

黎明前的一刻，分外黑暗。面對陳水扁的連任，人民要「忍」，也要「顛覆」。「忍」是指再忍到520就會見到旭日東升；「顛覆」是指對執政的人與執政的黨，「做不好，就換掉」。

連戰與陳水扁（中時攝影組攝）

政治人物的責任就是化「夢想」為「現實」，化「零和遊戲」為「雙贏」。在雙贏的架構下，台灣海峽將變成溫世仁先生所形容的「消失的海峽」。

拋棄歷史上的猜忌與仇恨，歷史新的機會就在我們眼前。沒有變局所付出的代價，就沒有產生新局的動力。雖然大家付出了昂貴的代價，但或許是民主化過程中政權輪替所難以避免的。我希望對政治人物失望，但不絕望的人，在本書中找到了新的希望。我也希望對台灣前途徬徨，但又深愛這塊土地的人，在本書中找到了新的方向。

總統的視線不只是現在，更看到未來；總統的決策，不能只注重個別團體，更要照顧整體利益。總統的心思不能一直在競選之中，只看著下一次選舉。總統不能為了一時討好而遺禍後代，不能因一時權宜而破壞制度。總統要為國家想未來，為下一代創造機會。只有未來充滿了希望，才能看到有活力的今天。

我們相信：此刻的台灣，需要改變，改變才有希望。

台灣的新局，是台灣歷史的新篇章。只要我們付出心血，每一個人都可以是主角，都可以留下紀錄，都可以留下驕傲。

後代子孫回顧這一段新局的誕生，或許會以讚賞的口吻說：「那真是一個動人的年代，充滿了動人的故事。」

【未完待續】