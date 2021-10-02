三天好日子不過又來瞎攪和，才動完遷移中正紀念堂老蔣銅像的主意，又把念頭動到故宮博物院頭上！日前傳出台北故宮將改隸文化部，不懂這又是為什麼？民進黨一直處心積慮去中國化，現在又想把故宮的位階降低，下一步是不是跟著改名？司馬昭之心還真是一點也不掩飾。

說什麼故宮門票銷售不好、沒人來看。奇怪哩！疫情期間所有單位都門可羅雀，光怪故宮幹嘛?民進黨竄改課綱，中國史變外國史、中國人變外國人，故宮裡的寶貝可都是中國歷朝歷代傳下來的精品，老百姓沒接觸，怎麼會對故宮感興趣？所以就有綠委提議在故宮展出公視夯劇《斯卡羅》，你如果展出抗日英雄廖添丁，我還佩服你呢！

沒人來看？台北故宮可曾是2015年位列全球參觀人數第六多的藝術博物館，故宮的重量不是次級單位文化部能撐得住的，當年老蔣要在外雙溪蓋故宮，缺少經費，美國洛克斐勒基金會表示只需付他們一件故宮寶貝，所有蓋館經費全由老美出，他們要的是故宮僅存的21件宋朝汝窯其中之一，換算現在的物價相當於84億台幣，老蔣一口回絕，中國人的寶貝豈能再度淪為外國人之手。

一天到晚罵老蔣、恨老蔣、折騰老蔣，現在又拿故宮寶貝出氣，有本事還回中國大陸啊！

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