國台辦發言人朱鳳蓮秀出台灣水果有蟲照片，農委會主委陳吉仲怎麼說？｢為什麼不在港口燻蒸？有蟲就把蟲殺掉就好，還是可以吃啊？大陸因為有蟲就不買、就退櫃，這是故意刁難台灣。｣

乖乖！台灣怎會有這種官員？還是農業主管哩！自家的水果有蟲不好好處理，反嗆顧客說可以吃、殺掉就好。過去蘋果上發現蠹蛾，我國也曾暫停美國蘋果輸入，紐西蘭奇異果也是。己所不欲勿施於人，人家禁止有蟲水果進口錯了麼？你說對岸是故意刁難，那6月中台灣運抵紐西蘭的芒果和荔枝傳出遭東方果實蠅入侵，紐西蘭下令暫停台灣芒果與荔枝入境，你怎不說蟲可以吃、燻蒸一下就好？

現在台灣出口澳洲的鳳梨必須去掉冠芽，在所有鳳梨出口國中獨一無二，你不也是摸摸鼻子照做，不敢吭聲，為什麼卻要要反嗆對岸呢？是誰在刁難誰？

事情過了多少天了，你有去WTO告狀嗎？不敢嘛！理不直還氣壯，這齣戲演給誰看哪？然後拿全國納稅人的錢貼補農民，叫對岸的老百姓吃蟲！哈哈！有這樣的農業首長，台灣有幸！

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