從宣稱沒有證據顯示3+11與社區疫情有關，到自稱守住疫情讓世界讚嘆，面對本土疫情爆發，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中不僅沒打算負責，還拿悲劇當防疫有成的大內宣工具。如今在野黨在國會4度杯葛要求道歉，連甩都不甩，妄自尊大的執政態度，可以預料，刪Q、公投都將成為制裁政府的民怨出口。

蘇貞昌說，沒有證據顯示機師及諾富特飯店群聚感染事件與社區疫情有關；行政院3+11調查小組則說，3+11是兼顧飛安及機組員健康的決策「尚屬妥適」。這兩段話形同告訴國人，過去幾個月台灣遭遇的人命殞落、經濟損失，「與我何干」。

然而，今年5月，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳已公開說，以基因定序分析，染疫個案都是同一個病毒株序列，「就是台灣社區一個大群聚事件」。怎麼才隔幾個月，這個政府就翻臉不認帳！

尤其今年3月前後，是Alpha病毒在全球肆虐最嚴重之際，當時國內只有11萬劑AZ疫苗，群體覆蓋率不到0.1%，陳時中卻在4月放寬往來全球的機組員檢疫規定。如果時光能夠倒流，他還敢做同樣的決定嗎？如果不會，為何現在能堅稱「決策妥適」、拒絕道歉？

更令人不齒的是，政務官不願展現風骨為政策負責就罷了，卻在檢討報告自誇防疫成功，化險為夷讓世界讚嘆，拿人命與經濟的悲劇為自己擦脂抹粉；眼見國會因此4度停擺卻仍無動於衷。如果不是冷血，又怎能有勇氣用這種態度把人民當塑膠對待。

或許蘇貞昌、陳時中認為，承認3+11錯誤自己就會倒台，所以再怎樣都要硬坳到底。只是，隨著刪Q、公投即將到來，真以為躲得過民意制裁嗎？相信國人會以民主力量，告訴這群政客，你們錯了，錯得離譜！