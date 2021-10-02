因應美國11月的新規定，所有外籍旅客尚須提供完整疫苗接種證明。相信這樣的規定以後在中國大陸、歐盟、東南亞、東北亞都會陸續有國家會推出，也一定會成為將來世界旅遊的趨勢，台灣必須提早因應。因應的作法其實已經存在，只需一紙公文啟動即可，無須不想做還在狡辯。

台灣本來就有建立旅遊門診，對欲出國的旅客實施衛教、疫苗接種、預防性藥物投予、及相關健康證明的開立。這類門診大部分棲身於部立醫院，國人利用的並不多，因為護照上沒有要健康證明的強制規定。現在只需一紙公文活化，規定一定要公立醫院或政府授權的私立醫院才得開立疫苗證明，並充裕的配撥疫苗及藥物供其運用，再配上能與護照系統相連結的信息系統，就能有效解決旅客要具備完整疫苗證明的問題。

若有國家需要抗體檢驗或咽拭子篩查，也一樣可在旅遊門診執行，也可以避免資料造假或檢驗質量參差不齊的問題。所以現階段旅遊門診的活化非常重要，因為是使用既有系統，也能趕在11月美國新規定執行前就能符合旅客的需求，現在做正是時候。

對於已接種高端疫苗的民眾，因為高端是個出不了家門的疫苗，政府有必要協助他們能出國旅行。可以規定接種高端疫苗的民眾，若有出國旅行的需求與證明時，也可以在旅遊門診重新接種合格的國際疫苗。其他無出國需求的高端疫苗接種者，仍然必須依照政府的規定處理。

旅遊門診是在有效管制出國旅客的接種需求，是政府在執行計畫免疫時因應臨時的需求而先行給老百姓預防接種。這是政府本來就該給人民的保護，只是因為個人有特殊需求而先行接種，並非額外接種，完全沒有違反疫苗公平正義的原則。和熱區疫苗搶先接種、2類族群插隊接種性質相同，所以不能用自費處理。自費處理才是最不公平的處罰，如果要在旅遊門診對旅客接種新冠疫苗收費，就該對插隊的2類族群收費。

政府對於旅遊護照的態度，向來非常消極。指揮中心骨子裡根本痛恨老百姓出國旅遊，擔心會把傳染病帶進來。但是對於歐美旅客卻是拍馬屁縱放，結果台灣的瘟神是入境的歐美旅客，而非出境的國人。在台灣有了疫苗後，也無須妄自菲薄我們的疫苗不夠多，若用得好，小兵也能立大功。只要能保護好少部分要出國的民眾，又何必擔心有限的疫苗不能發揮保護台灣最大的功能呢？

當初在3+11事件時，台灣只有10萬劑AZ疫苗，如果能撥個5000劑先把國籍航空機組員全部優先接種完畢，那怕是3+11，就算是0+14一樣不會成為防疫破口。所以這只是政府有心沒心的問題，跟疫苗夠不夠一點關係都沒有。

旅遊門診的活化與3+11同樣都是開放國門的重要政策，但也都需要新冠疫苗的加持才能竟全功。3+11會垮在疫苗，好事變成弊案。旅遊門診也會垮在不撥疫苗、收取費用、或接種證明無法與護照接軌，希望政府在推動時能上點心。（作者為中華民國防疫學會理事長）