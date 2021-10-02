最近國際局勢的變動令人眼花撩亂，經歷了疫情長時間的影響之後，世界各國逐漸要面對與疫情長期共存的現實，而不是將之作為一種臨時狀態。正是基於這一判斷，疫情時代的國際關係就必須回歸現實，重啟各類暫時被疫情中斷的議題，而擇其大者，當然是深受疫情影響的國際貿易和經濟往來。

拜登政府顯然對此認知得更為清楚，疫情影響之下長期的經濟低迷，證明了對外關係不可能總是採取高壓措施，事實上，將中國選擇為高壓措施的對象也不是一個好主意，且不說中國大陸已經逐步走向了經濟復甦，而且就從國家意志角度來說，中國也沒有向美國妥協的動機。如果拜登政府延續川普時期的政策走對抗路線，除了導致兩敗俱傷以外不會有其他結果，而對美國來說，無疑更是不可承受之重。

於是我們看到橫亙在中美間的許多爭議開始鬆動，首先是孟晚舟事件的戲劇性轉變，短短24小時之內就完成了全部溝通作業；其次是中美官方密集的訊號傳遞，美國商務部長雷蒙多日前就稱，她將尋求改善美國與中國的商業聯繫，而且她認為兩國可以互利互惠，中國駐美大使秦剛則說，中美正在磨合中尋找新的相處之道，美國國務卿布林肯也在大陸國慶日發表了賀電，雖然這只是慣例作法，但媒體也都注意到，布林肯比蓬佩奧多了有關「美國尋求與中國合作」的論述。

這些當然不是無的放矢，中美上下都明白，合作不一定導致兩利，但對立必然導致雙輸。美國也逐步意識到，現在的國際局勢對自己並沒有那麼有利，尤其是美國的國際影響力正處於下降區間，一次次的對外強硬都要付出相較於以往更高的代價，而每次代價的付出都是對美國國力和影響力的進一步消耗，而且碰上中國這樣敢於與之拚消耗戰的國家，美國也日漸感到力不從心。

問題還在於，中國大陸內部遠比以往要團結，這次孟晚舟返回大陸，其直播畫面有高達4億用戶同時在線，打破多項網路時代的直播紀錄，觀看人數超過美國加拿大人口的總和，至於觀看者的態度傾向，不問也知必然是對美國不利。要知道沒有任何一個國家能夠跟數以億計的人民做對抗，或者說即便要對抗，也必須考量要付出天量級的代價以及後續的深遠心理衝擊。

這是美國必須面對的全新格局，亦即軟實力的下降和國際秩序維護能力的削弱。國際關係的權力結構可以分成3個層級，最低層次要依靠武力和暴力，這一層級最為直接也代價最大，而且最容易被顛覆；中間層級是意識形態的影響，俗稱軟實力，過去美國憑藉強大的文化輸出以及顯而易見的強大國力，吸引了全世界人民的嚮往，其對外的話語控制力自然強大，遂行其意志的過程也遠比依靠武力要順暢得多。

最高層級是國際秩序和規則的決定權，美國無疑是過去唯一的規則制定者，由此也決定了其是最大受益者，當然也是秩序的主要維護者。但如今美國的力不從心，使其不得不面對著調整壓力，面對挑戰也不像過去那樣輕而易舉地回應。易言之，美國必須面對自己國際單一霸權地位的鬆動，並以此為出發點來重新思考自己的戰略，這不是美國的選項，而是現實處境。