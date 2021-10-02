近日，兩岸幾位重磅學者在第六屆京台學者共研會上，就近期台海局勢做出研判認為，在疫情、中美關係、民進黨當局阻擾等多重因素的影響下，兩岸關係有一些正面的發展，但仍面臨一些非常嚴峻的挑戰。今後一段時間，台海形勢會矛盾越來越聚焦，對抗越來越尖銳，局面越來越複雜，出現各種可能性，包括戰爭的可能性、談判的可能性，都會增加，而且有可能交替出現、相互交織。

越來越複雜嚴峻兩岸形勢，無疑將讓兩岸關係面臨非常嚴峻的挑戰，也將考驗重掌帥印的中國國民黨主席朱立倫的政治智慧和政治胸襟。

中共總書記習近平在給朱立倫的賀電中，提及期望「登高望遠」、「堅守民族大義」、「為台海謀和平」、「為國家謀統一」、「為民族謀復興」，個中寓意之深，想必從政二十幾年、歷練較完整的朱立倫應能領會。

朱在當選後曾表示：國民黨在兩岸路線上絕不會變成小綠，不會畏懼任何民進黨貼的標籤，要重建兩岸交流平台與溝通管道，在黨章、黨綱規範下重啟交流，從社會力開始交流。並稱做比說重要，請大家拭目以待。從這番話看來，朱的兩岸路線似乎仍欠一些大開大合的氣度和魄力。事實上，除了民進黨執政這幾年兩岸官方互動停擺外，兩岸民間交流平台及社會力的交流早已進行多年，當然還需繼續維繫促進。問題是，在當前越來越複雜嚴峻的國際環境和幾近戰爭邊緣的台海局勢下，當務之急是如何找到避戰謀和、拆除戰爭引信的解方。

解方不是沒有，這就是本次參選獲得第二高票的孫文學校總校長張亞中「結束兩岸敵對狀態」的論述。張亞中認為，兩岸至今還是敵對狀態，民進黨不可能確保兩岸和平，但國民黨也拿不出解決兩岸敵對的方法，包括一中各表或求同尊異。 兩岸主張若還是如此，其實就是拖，相對於民進黨的鬥，或許認為拖可以贏得民意支持，但結果是葬送了整個台灣。張亞中批評，國民黨的不作為，或不知道怎麼作為，讓民進黨可以這麼囂張、欺騙台灣民眾，民進黨欺騙、國民黨無能找不到問題的解決方法，這是我們要反省的。

張亞中以其理性務實的思辯和邏輯嚴密的論述，喚醒了國民黨的黨魂，獲得了3成黨員的支持。這些深藍黨員族群把票投給張亞中而非投給曾任黨主席的朱立倫和現任黨主席的江啟臣，實際上是宣洩出對當前國民黨兩岸路線的不滿。黨意折射民意，須知這3成多非組織的、自發的一人一票的自主深藍黨員，至少折射出4成以上藍營基本盤的民意，這或許就是國民黨安身立命的根據地，輕忽不得，張亞中現象也反映出廣大台灣民眾企盼兩岸和平與台海安寧的善良願望。這對於得票率並未過半的朱立倫來說，就職後如何面對這一族群，如何回應社會的期待無疑是一大考驗和挑戰。

張亞中以《創造兩岸和平備忘錄》為其競選政綱，儘管其中有些條款大陸不會接受，但作為條件提出來協商，尋求妥協乃談判必經過程。這個政綱如能得到兩岸的重視和實質研討，或許能為當前陷入困境的兩岸關係，找出一條替代民進黨分離主義路線的新思路，由此激發起兩岸對和平統一路徑的研究和討論的熱情，起到引領兩岸民意和社會方向的正面作用，值得兩岸有關方面、尤其是國民黨的高度重視。

上屆國民黨全代會，已把「胡連會五項共同願景」寫入政綱，而「願景」的第二項就是「促進正式結束兩岸敵對狀態，達成和平協議，建構兩岸和平穩定發展的架構，包括建立軍事互信機制，避免兩岸軍事衝突」。朱立倫在此次競選中也宣稱要延續「胡連會五項願景」，且誓言要說到做到，這就要看他上任後如何坦誠面對這一「張亞中課題」。如果真有決心和誠意，我建議他大膽聘請張教授以「中國國民黨主席特使」的身份登陸，與陸方研討洽簽《創造兩岸和平備忘錄》。

依據台灣現行法律規定，張亞中作為政黨黨魁參選人先行提出《創造兩岸和平備忘錄》的芻議，主張結束兩岸政治敵對狀態，並未進入需要公權力正式簽署兩岸和平協議的程序，應屬台灣現行法律保障言論自由及政黨主張的範疇。

什麼是備忘錄？它源自於拉丁語：memorandum est，意為：「這是應該被記住的」。備忘錄的主要內容包括：第一，備忘錄形成經過；第二，雙方討論的主要問題；第三，形成共識的問題；第四，存在分歧的問題；第五，各方的責任；第六，雙方當事人的簽字。

由此可見，在國民黨尚未執政條件下，與大陸洽簽《創造兩岸和平備忘錄》是張教授的創舉。兩岸敵對狀態本就因國共政治對立及內戰所產生，解鈴還需繫鈴人，時至今日，結束歷時72年的敵對狀態，是國共兩黨義不容辭的歷史重責。在國民黨重返執政的8年，包括2015年朱立倫任黨主席期間，國民黨都有機會和公權力正式簽署和平協議，但均被馬、朱兩任黨主席錯失了，殊堪遺憾。當下如果連不需公權力介入的和平備忘錄都不敢碰觸，國民黨還談何延續「胡連會五項願景」呢？

張亞中教授是孫中山先生的忠實信徒，一貫堅持反對台獨，堅守中華文化立場，從未因台灣政黨輪替而動搖。他長年堅持兩岸問題的研究和論述，積極參加兩岸學術交流。洪秀柱擔任國民黨主席及參加2016大選時，他也曾作為洪的幕僚並將其兩岸主張納入洪的競選政綱。這次參選雖功虧一簣，但他的兩岸論述意外獲得遠超3位參選人的聲量，使兩岸議題成為這次黨魁選舉的主軸，促使4位參選人一致達成堅持「九二共識」、「反對台獨」的共識，功不可沒。以他的赤子之心和學術造詣，若能獲任國民黨主席特使，登陸洽簽《創造兩岸和平備忘錄》，或許能談出國共兩黨能接受，台灣民眾能放心，民進黨找不出「茬」的和平方案，若此，國民黨不但能穩住藍營基本盤，更可獲得泛藍和中間選民的支持，為打贏2022、2024選戰打下堅實、廣泛的民意基礎。（作者為北京清華大學兩岸法政問題研究中心特約研究員）