受到疫情、整改及恒大債務風暴衝擊，大陸經濟成長力道明顯減弱。工業生產連6月下滑，年增率從2月35.1%劇減至8月的5.3%，代表內需動能的消費與投資，同樣也掉至2.5%及8.9%，分別創下今年新低。代表未來景氣動向的製造業PMI，官方和民間指數雙雙降低，8月民間製造業PMI更滑落至景氣榮枯線50以下，不只創下兩年多來的新低，也是景氣連續擴張近1年半來，首度出現衰退局面。

出口產業無節制擴產

種種跡象顯示，歷經一段報復式反彈週期後，大陸短期經濟成長陷入停滯瓶頸。不過，弔詭的是，儘管內需動能衰退，代表外部需求的出口表現卻十分亮眼。根據中國海關統計，1~8月大陸出口總額高達2.1兆美元，持續寫下新頁，且年增率33.7%，完全不遜色於過去兩位數高成長年代。

更不用說，如果從單1月表現來看，當大多數經濟指標都呈現下滑狀態時，8月出口年增率竟然不降反升，上揚至25.6%。不僅較7月大增6.3%，也遠優於市場預期的17.1%。整體創造出的貿易順差，平均每月多達464.9億美元，規模直逼中美貿易戰前的歷史高峰水準。對仍無法擺脫疫情陰霾的大陸來說，這樣的表現，實屬不易。

相對亮麗的出口雖為持續下滑的經濟，提供部分支撐力量，也充分展現中國供應鏈的韌性，但大陸正處經濟結構調整與轉型階段，外熱內冷並非好事。原因不難理解，自中美貿易戰開打後，大陸推動經濟朝內需市場發展，動作愈來愈大，力道也愈來愈強。包括內循環經濟、供應鏈自主化、科技自立自強等口號與策略，都是在這個時期陸續被提出，也被定調為十四五規畫與2035遠景目標的重要戰略方針。

在啃硬骨頭的當下，出口又成為經濟成長的要角，勢必吸引資源大量投入。如此一來，除打亂經濟結構調整的步調外，也會再度造成無效率的資源配置，讓本該淘汰的夕陽產業苟延殘喘，這應非北京所樂見。近日大陸部分省分無預警要求企業實施限電限產措施，除檯面上節能減碳理由之外，也與出口產業無節制擴產，導致用電需求大增有關。

這波大陸出口超乎市場預期，主要是由於東南亞幾個製造業生產重鎮，如越南、印尼及印度等，深受疫情反覆所苦，加上歐美需求強勁，使得勞力密集型產品訂單，大舉回流中國，連帶也刺激大陸出口。這次限電限產措施兩大重災區廣東及江蘇，就是出口產業的大本營。

根據中國海關統計，2020年廣東及江蘇出口總額分別高達4.4兆與2.7兆人民幣，位列大陸第一及第二大出口省分，兩者合計占全大陸出口比重4成以上。

經濟主力反成拖累

龐大的出口商機，一方面讓民間企業難以割捨過去成功的獲利模式，也讓地方政府無法貫徹經濟結構調整的決心。尤其是當經濟面臨逆風時，短期與長期目標之間的權衡與拿捏，自然也變得更加困難。另一方面，因疫情衍生而來的轉單效應，讓社會（或國家）資源重新集中到低附加價值的出口產業上，引發類似荷蘭病的疑慮，勢必更為不利未來產業結構的升級轉型。

荷蘭1960年代在北海發現豐富的天然氣資源，出口價值極高，荷蘭政府全力挖掘與開採，因而獲得龐大貿易順差，卻因資源過度集中於天然氣產業，加上順差帶動貨幣升值，出口製造業受到嚴重傷害，經濟也跟著衰退。這種因某一特定產業興起，吸引資源投入，最終導致其他產業甚至整體經濟衰落的矛盾現象，被泛稱為荷蘭病。

大陸經濟出現荷蘭病癥，出口型勞力密集產業在中美貿易戰供應鏈重組壓力下，原本正面臨淘汰或轉型的最終選擇，疫情卻打亂了節奏，反而讓這些產業活了回來，甚至成為支撐大陸經濟成長的主力部隊。短期看似有利經濟，長期卻可能拖累產業結構調整步調，不利整體經濟長期成長動能的累積。魚與熊掌不可得兼，短期經濟成長與長期結構調整的取捨，答案應該很清楚。