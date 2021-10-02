刪Q哥陳柏惟流淚了，親綠媒體說，他流的是男兒淚。如果陳柏惟流的是男兒淚，那在他胡鬧問政底下受害的許許多多人，他們流的淚就是弱者的淚？

刪Q案進入倒數緊鑼密鼓時刻，許是壓力大了，陳柏惟的班底開始緊張了，邀集了50名「志工」在廟前替他虛張聲勢，陳柏惟一把鼻涕一把眼淚，他說自己深受感動，可能是自己做得不夠好，還要選民出來捍衛自己，真的很抱歉。

原來陳柏惟不是為自己荒唐的表現而抱歉，他不知道是因為他沒有兌現競選時對選民的承諾；他不知道是在議場上如小丑般失格的演出；他不知道是因為他反對疫苗的加購，導致選民對他的不滿？反而因為有民眾替他站台而流淚，藉機製造暖男的形象。

就如同不久前的「罷捷案」，女主角故意擺出楚楚可憐的形象博取同情，這一招還果真見效，台灣人是同情弱者的，陳柏惟大概受了高人指點也東施效顰來這招，他沒想到的是，男兒有淚不輕彈，隨隨便便在大眾前灑眼淚是沒出息的表現，不像個男人！當初韓國瑜被追殺，人家可沒哀求乞憐。

鱷魚在吞噬獵物之前也會流淚，流下殘暴、得意、自滿的眼淚，為此可以飽餐一頓。陳柏惟是搞戲劇出身的，他懂！

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