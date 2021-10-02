9月24日和25日發生了兩個獨立事件：一、孟晚舟獲釋並立即乘包機返回深圳。二、國民黨黨主席選舉政治素人張亞中雖未當選，卻以明確的理念獲得32.6%的選票。 這兩個事件從不同的角度反映出近兩百年來中華文明和自信的重建，前者代表了階段性的成果，而後者代表了台灣撥亂反正的開始。兩者都鮮明的展示抓住機遇、迎難而上「敢叫日月換新天」的擔當！這兩個事件也給美中及兩岸關係的穩定帶來新的希望！

2018年12月1日孟晚舟在溫哥華機場轉機時被加拿大員警逮捕，點燃了美國對中國以華為公司為代表的高科技領域的全面進攻，其本質就是以法律為包裝的政治事件，而它的結束也是三年來中美全方位搏弈後的政治妥協，它是美方緩和對華緊張關係的重要信號！預期美中關係將有更多的正面消息！

自從歐巴馬第二任期以來，由於美國內部的嚴重問題和中國的全方位上升，美國加速調整對中政策。川普上任後，更是發動對中的貿易戰，並延申到科技、軍事、對台及外交方面的對抗。拜登上任後更加強在思想、新疆和香港方面對中的批判。 然而，三年來中國在全方位打壓下反而越戰越勇，3月19日中美阿拉斯加會談，楊潔篪一改過去中國外交的隱忍風格，公開挑戰美國沒有資格以實力為基礎對中國說教。7月26日天津會談中方直接對來訪的美國副國務卿提出糾錯清單，其中之一就是撤銷對孟晚舟的引渡。9月9日拜登打電話給習近平談及孟晚舟及兩位加拿大人在中國被囚事件。中國的態度是明確的，美方如果不在具體問題上改正錯誤，同時以平等尊重的態度與中國交往，則兩國關係不可能回暖。

25日孟晚舟透過視頻與紐約布魯克林聯邦法庭達成和解，隨即加拿大法院恢復孟的人身自由，兩個多小時後，她就搭乘中國政府的包機返回中國。當孟的包機離開加拿大後，兩個因間諜活動被捕的加拿大公民也搭乘在北京機場等待的加拿大空軍飛機飛回加拿大。這些安排更顯示出最後的法庭程序只是形式，幾周前各方早已達成協定。

改革開放以來中國許多人，特別是精英階級，深信西方價值，認為自己的成功主要是個人能力在自由的市場競爭機制下的釋放，然而過去幾年的美中搏弈，特別是孟晚舟事件，徹底驚醒他們，深刻認識到個人的成功離不開國家所提供的大環境，最後能保護個人利益的是國家和人民。

中國政府堅定支援孟晚舟及華為最終迫使美國妥協對世界產生重大影響，特別是日本和法國。上世紀80年代，日本迎來其半導體行業的「黃金年代」，1987年6月，美國通過東芝制裁法案，取消一系列採購合同，隨後，東芝數名高管相繼被逮捕、辭職。在一連串的強力打壓下，日本半導體企業在美國市場全面退潮。

2013年，法國前阿爾斯通高官皮耶魯齊在美國機場被捕，美國司法部指控了他十年前的境外腐敗問題。真正的原因是打擊阿爾斯通在電力能源和軌道交通製造上的優勢地位。阿爾斯通最終同意將企業的電力業務以130億美元的價格售出。法國沒能留住國家的工業命脈。

台灣的許多企業，包括友達的高管也都深受美國長臂管轄之害。孟晚舟被釋放後，皮耶魯齊說「我沒有孟女士那麼幸運，我的公司並沒有向我提供那麼強大的支援，我的祖國也沒有給我提供強大的支援！」

美國為什麼會妥協？主要是美國面臨嚴重危機：通貨膨脹、國債飆升、金融危機、新冠加劇……，今後幾個月將很可能決定拜登和民主黨的執政前途，與中國妥協是解困的必要條件，所以在表面的加強對中統一戰線攻勢下，其實是為最終戰略上從第一島鏈抽身的準備，美澳英的軍事同盟就是為美國在西太平洋的最後防線做準備。

最近曝光了美國實力派透過參聯會主席Milley將軍在去年10月和今年1月初兩次秘密致電中國軍方高層，向中方保證美國不會發動攻擊，如果川普決定對中國發動攻擊，他會提前告知中方。

美國怎麼可能會為台灣和中國大戰！

國際大氣候必將影響台灣小氣候，自從1991年蘇聯解體以來，美式價值觀就被描述成為普世價值，而李登輝主政後期更用美式價值觀取代台灣的中國根脈，塑造「親中就是選舉毒藥」，然而蔡政府官員依然拿中華民國的薪水，國民黨的全名仍然是中國國民黨，本身就是中，何來親中就是毒藥？

台海和平的基礎就是與大陸的良好關係，國民黨的黨史是中國歷史的一頁，國民黨的中國血統就是和平解決兩岸紛爭的最佳藥方。台灣的政治主流，不能正視現實，處心積慮的醜化大陸，切割中國根，才是最大的禍因！ 但是張亞中、韓國瑜現象證明台灣草根人民比檯面上的政治人物更能抓住問題的本質。

朱立倫主席必須善用張亞中和韓國瑜才能重振國民黨、奪回政權，帶領台灣人民走向和平繁榮大道！

（作者為中美論譠社社長）

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