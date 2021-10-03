「參加比賽好有趣」「能獲獎沒想到」……「2021上海海峽兩岸青年創業大賽」剛剛落幕，來自台灣的「電音女孩」黃傑妮用了好幾個感嘆句來表達自己的心情。

從小學習音樂的傑妮，5年前和夥伴李翔在台北設立了自己的工作室。多次赴大陸巡演，讓兩位年輕人產生了拓展新天地的念頭。9個月前他們正式「登陸」，創立了上海艾克斯恩音樂文化發展有限公司。此次抱著「試水溫」的心態參與大賽，最終獲得優勝獎讓他們喜出望外。

「我們希望用自己設計的系統化課程，為有心從事電音產業的人們提供培訓，未來還計劃與大陸專業人士合作打造線上電音平台。」傑妮說，音樂和數位的結合會形成非常龐大的市場，此番獲獎更讓她堅信自己來大陸創業的選擇「沒有錯」。

傑妮所參加的海峽兩岸青創大賽由上海市金山區於2016年創辦。近6年間，這項賽事累計吸引7000餘位兩岸及海外青年人才、2776個海內外優質項目角逐。

今年的大賽共徵集報名項目543個，其中近五成由台灣創業青年「貢獻」。參賽項目覆蓋的新一代信息技術、生命健康、智能製造、文化創意領域，既是金山區產業發展重點，也契合大陸經濟轉型的方向。

入圍決賽的20強項目中，台青參與的有8個，其中4個為兩岸合作項目。27日舉行的總決賽上，最終入圍的參賽隊分別經歷項目路演、現場答辯環節。行業知名技術專家、投融資機構負責人組成5人評審團，從產業落地可行性、創新亮點、商業模式、技術先進性、市場前景、核心團隊等多個維度，對項目進行全方位考察並當場亮分。

最終，海外項目「新型人工智能骨科手術機器人」獲得一等獎。獲得二等獎的3個項目則是大陸項目和兩岸合作項目。

激烈賽事落下帷幕，但大賽對於兩岸創業青年的支持並未結束。按照往屆慣例，賽後上海（金山）海峽兩岸青年創業基地會與優秀項目對接，積極幫助有潛力的項目落戶基地。

除了減免租金、提供培訓和人才公寓，最大限度降低創新創業成本，青創基地還提供一站式落地配套政策和全方位代辦服務，並積極整合政府部門、行業協會、知名企業、高校院所及媒體資源，為項目提供技術支撐、政策扶持與宣傳熱度，助力打開市場通路。

過去幾年間，已有不少在兩岸青創大賽中脫穎而出的優秀項目在金山成功落地、穩步發展。對於包括傑妮在內的兩岸創業青年而言，這個「好有趣」的大賽已經成為他們的「築夢舞台」。（潘清/新華社記者）