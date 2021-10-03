大陸突然限電的原因，現在可以慢慢拼湊出來了，不是什麼減碳，更不是經濟成長放緩（其實恰恰相反），是因為中共中央發改委（國家能源局是發改委直接督導的部門）發現：現在的煤炭、石油和天然氣儲存量，可能無法供應冬季供暖需求，而這將激怒民怨（就像台灣長時間停電跳電一樣），造成社會不安，甚至直接威脅政府的統治權。

可是，為什麼煤油氣這些主要發電或供暖原料出現大幅短缺呢？有人說是因為中國和澳洲的關係惡化所致，這只是其中一個很小的影響因素，因為澳洲煤碳產量只佔世界第四，何況中國大陸大城市供暖原料，因為空污嚴重，十年來早已逐漸由煤炭轉為天燃氣。

更重要的原因有二：一是國際海運因為缺工，進口煤炭的船期嚴重延誤；二是因為去年疫情吃緊，造成能源發電有關單位對於今年發電量的預估保守，對外下訂購買的油氣炭，與景氣復甦所需的用電落差太大。

總之，為了保冬季供暖，中共中央決定壯士斷腕，相較於犧牲製造業生產和出口，保住社會不動亂更為重要。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※