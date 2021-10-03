空軍發布共機動態，10月1日當天 包括殲-16、蘇-30、轟-6、運-8反潛機、空警500共38架共機侵擾台灣西南防空識別區，創下了國防部公布統計以來最多架次紀錄，其中殲-16和轟-6還繞到台灣東南海域。沒想到，10月2日再派出39架次共機，又再度刷新前一天紀錄。

紀錄是創下了，但不知這是最多還是會有更多？虱多不癢，看起來國防部和民眾對於共機繞台已經習以為常或感到麻痹了。

按照共機繞台的方向，先在台灣西南，現在延伸到了東南，東北部有共軍軍艦，未來中國大陸可能會把想收回的釣魚台都納進來，難道沒有人看到這個趨勢？

當共機和共艦巡航台灣和釣魚台，等於包圍了台灣和釣魚台，大家所期待的日軍和美軍就更不可能開進台灣救援，難怪美國人說台灣要自救才行。

共軍哪來這麼多的機艦？看起來共軍把五大戰區戰機、三大艦隊的例行演訓全部都搬到台灣海空域了，否則怎麼會有這麼多兵力？國防部應該仔細分析來者身分，才可以判斷共軍未来的用兵模式。

共軍把台灣當作演訓對象，我們應該高興還是難過？既然已經習慣或麻痹，當然不會有感覺，大家不妨泡茶靜觀共機行動，下一步共機會不會直接穿越台灣。

就像中國大陸指控民進黨採取切香腸方式搞台獨，現在共軍也開始切香腸，漸漸的繞飛台灣西南、東南、東北、釣魚台，在軍方和民眾的麻痹當中完成圍島態勢。

這種態勢越看越像國共天津戰役後包圍北平，迫使傅作義投降。前南京軍區副司令王洪光曾經提出以「北平模式」解決台灣問題，想到這兒，背脊不僅發涼。

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