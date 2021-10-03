華盛頓與北京兩強交鋒普世關注，在矛盾對立下，雙方仍不斷透過管道進行對話。美國防部主管大陸事務副助理部長日前就曾與共軍國際軍事合作辦公室副主任，共同主持雙方第16次防務政策協調對話會。

媒體在報導事實之餘，更細數歷次對話舉辦時間，勾勒出雙方互動轉趨正面的印象，但由對話的層級看來，只能說雙方關係雖有回溫跡象，但尚未融冰。

大國外交涵蓋範圍相當廣泛，回顧中美互動往來歷程，從建交後，陸續建立過九十多個對話機制，分別涉及政治、軍事、經貿、科技與環保等不同領域。對話層級從低階工作層級研討，政務主管與首長磋商對話，直到最高領導人直接互動；對話形式包括熱線通聯、實體對話與互訪交流，增進溝通化解矛盾。

對比以往，美中防務協調係由副總參謀長與主管政策次長層級進行，要重續前緣到當年水準，還有相當距離。當缺乏互信，關係隨時可能急轉直下，累積善意再獲信任，則須慢工出細活。

外交切忌任性，不可意氣用事；當美中回溫，卻傳出高層授意杯葛台美國防工業年會，如此拆台最傷互信，維繫對美關係，各個管道都相當重要，豈有任人揮霍本錢？

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