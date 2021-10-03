黨產會從2016年起依據針對性明顯且不符合轉型正義內涵的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，像個綠衞兵一樣到處查抓自行認定國民黨附隨組織，任憑這些機構如何提出證據及辯駁，黨產會仍舊任恣意對各民間單位進行查扣，舉凡調查、返還、追徵、權利回復等都具有相當大的爭議。迄今，蔡政府民調低，黨產會功不可沒，蔡政府口中的民主變成最真實的諷刺，也無怪乎台灣自由度下降，黨產會的醜態正一幕幕上映在國際面前，這難道就是美國所信仰的民主價值嗎？

5年來，這群成年的綠衞兵橫行霸道，霸凌這些對台灣具有極大歷史貢獻的團體。諸如救國團、婦聯會及救總，他們的作用與貢獻無須一一贅述，蔡英文政府企圖刨國民黨的根，殊不知實為打擊錯誤，民進黨既黨國不分，忽略歷史環境及當時情況，任意指控，隨意扣押及沒收私人財產，黨產會儼然成為廠衞機關，傷害民主莫此為甚。

舉例來說，黨產會自2018年認定救國團為國民黨附隨組織後，即凍結56億餘元財產，在疫情之後，日前又舉行聽證會，討論日月潭、天祥等青年活動中心等不動產是否涉及不當取得。恐怕黨產會應當問問衞福部，救國團是否有提供場地配合政府防疫政策而成為防疫旅館，這些黨產會諸公走一趟劍潭便可知真相。

救國團自然要發出新聞稿，既提出說明澄清，再砍人頭前豈有不讓人辯白之理？救國團聲明自身非附隨組織，不適用《黨產條例》，救國團收入更皆為正當收入，只要是不當取得的財產，救國團都樂意返還，但如是合法取得或自力經營取得的財產，救國團也會全力據理、據法維護自己的權益。

救國團隨即發出7點聲明強調，媒體報導救國團涉及不當取得財產，包括隸屬國防部時期取得之不動產，占用或借用國有土地興建之建物，以及以更名方式取得之不動產。

但真實的情況是：第一，救國團非附隨組織，不適用《黨產條例》，救國團早期隸屬國防部部屬政府機構，此事已經最高法院、黨產會確認無誤，既為政府機構就不可能是國民黨的附隨組織，也因此內政部在立法院作證已指出「救國團不是國民黨附隨組織」。既然不是附隨組織，當然就不能適用《黨產條例》的規定，更不能用《黨產條例》處分救國團自力經營的財產。

第二，救國團收入皆為正當收入，救國團所有收入已經行政院公函證明為正當之收入，相關政府補助已經內政部及教育部公函證明為「合法補助」，民國96年民進黨執政時期，教育部清查補助救國團之結論為—「歷年補助或委辦救國團皆為救國團配合政府政策之教育勞務活動」。而內政部同年清查結果—「補助救國團經常性活動，均依規定核實酌予補助」。

第三，救國團財產取得符合自由民主憲政秩序，值得信賴保護，救國團各項活動均投入龐大的人物力，更包含無數義工的奉獻，及許多善心人士的捐助，並非憑空獲得，重要的是，政府亦獲得事半功倍效果，應具有「勞務對價關係」，與政府補助各類公益團體無異。

第四，救國團興建青年活動中心係為配合政府政策，於法有據，內政部曾以公函證明：『「增建青年活動場所」1節，依63年8月27日院長對救國團「青年工作要點(教育部頒)」指示工作分工』。後來經跨部會開會決議，由教育部擔任召集單位，救國團負責增建青年活動場所，以協助政府解決青少年問題。

內政部再以公函說明，「該團創立之初，適值國家建設起步初期，青年缺乏活動場所，為配合政府青年輔導政策，因此在政府協助下，得以使用公有土地，在全省各地區逐步興建青年活動場所，分擔了政府照顧青年、服務青年之責任」。嗣後，監察院經調查後亦認為於法尚非無據。

第五，早期救國團自費購置財產因未具法人資格，乃借名登記，早期救國團出資購買不動產當員工宿舍時，因尚未取得法人登記，故以「借名登記」方式將所有權人登記為中華民國，本團後取得法人資格後，才申請更名登記，並獲政府核准變更登記為救國團所有，此有行政院及財政部之公函為證。

第六、目前各活動中心及縣市團委會如有使用政府土地，除依法繳交租金外，其餘均捐贈予政府。

第七，救國團長期投入公益活動及救災，每年服務1千餘萬人次國人，69年來救國團確實為社會做出許多貢獻，包括開啟志願服務風氣、台灣正當休閒新走向、創辦張老師諮商輔導、心理衛生推廣與自殺防治引領等，諸多社會價值均歸於公有共享，善盡社會責任。

救國團強調，主任葛永光將救國團定位為「以公益為主的服務型社會企業」，使救國團成為一個中道、理性、跨黨派、跨族群、跨宗教、跨階級，為全民服務的公益團體。去年新冠疫情發生後，救國團立即同意成為防疫旅館，今年更率先成為「加強版防疫旅館」，協助政府避免台北成為防疫缺口。另外救國團也成立「正向防疫」319鄉鎮全國公益連線活動，一聽到醫院缺血就踴躍捐血，並致贈醫療物資，替醫護、警消打氣，同時推出線上公益講座及線上學習課程。

第七，救國團指出，救國團從來不是《黨產條例》立法目的「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治」的阻力。黨產會不應強行認定為國民黨附隨組織，並濫用《黨產條例》企圖沒入救國團財產。救國團一直秉持著遵守政府法令行事，只要是不當取得的財產，救國團樂意返還，但如是合法取得或自力經營取得的財產，救國團也會全力據理、據法維護自己的權益。

總之，政黨惡鬥非人民所喜，牽連無辜更是令人生厭，如果全世界都還堅持民主價值，看看這批黨產會人的嘴臉，無異是台灣民主的恥辱，更是蔡政府侵害人權的鐵證，凡有理性良知者能不氣憤嗎？

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授）

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