由於疫苗短缺，台灣居然發生許多離譜現象，身為第七類的高鐵人員竟然偷渡闖關，逼迫醫護人員為其施打了第二劑莫德納疫苗。台灣何時開始，竟然從｢疫苗乞丐｣變成｢疫苗小偷｣？

事情發生在高雄，引起輿論大譁，但陳時中卻雲淡風清地表示，全台都有人闖關打莫德納，社會大眾應避免獵巫，也不需要插隊。是啊！42位高鐵員工的確也曾嘗試闖關北部跟中部，但都被阻擋，最後在高雄聯合醫院盧了3個小時，終於成功打到第二劑。

新北市恩主公醫院發生醫療疏失，被陳其邁及綠營民眾罵到臭頭，現在高雄聯合醫院出紕漏怎麼都不講話了呢？為什麼顏色不同就會有兩套標準呢？

事實上高雄聯醫也很無奈，40多人集體盧了3個小時，任誰都會發狂，不相信高市衛生局會不知情，現在出了問題卻甩鍋給醫院，令基層醫護人員情何以堪？42位高鐵員工也要遭受重處。

別的國家打疫苗送房，台灣打疫苗送辦，這是老百姓的錯嗎？民眾有充份疫苗可打，豈會發生這些事？為了搶疫苗，人人爭先恐後、不擇手段、投機取巧...，人性幾乎盪到最低點，一場錯誤的政策不僅斲傷了百姓的身體，也深深玷汙了台灣人的心。

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