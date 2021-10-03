立陶宛國會通過新法，限縮難民申請庇護，並在邊界架設550公里長的鐵絲網，阻止難民湧入。這些非法移民包括阿富汗、喀麥隆、伊拉克和敘利亞公民，結果遭人權組織抨擊可能侵犯人權。

對台灣而言，位於波羅的海的立陶宛是個陌生的名詞，突然之間兩國交好，你贈我疫苗，我設置辦事處、大量買你東西。奇怪哩！八竿子打不到一起的兩個蕞爾小國變得如此｢麻吉｣，蔡總統說這是愛的循環；外交部說這是理念相近、共同價值。

美國吃了敗仗，阿富汗難民四處流散，盤據各國邊界，舅舅不疼、姥姥不愛，但問題是誰造成的呢？還不是美國老大哥？打伊拉克、揍敘利亞，現在造成難民問題拍屁股不管了，把問題丟給聯合國、丟給歐盟，這是負責任的態度嗎？

仰美國鼻息的台灣、立陶宛還真是具有共同價值，閉上眼睛裝看不見，台灣離得遠不理不睬可以；立陶宛離白俄羅斯近，只好築起了鐵絲網，聽說是丹麥供應的，台灣過去一鬧事就築起鐵絲網，尤其是立法院周遭，鐵絲網業一定十分發達，倒是可以捐贈一些回報給立陶宛。

國際間多是以利益為結合，立陶宛為了抗中、俄；美國也為了反中，彼此之間沆瀣一氣實屬必然，說是｢理念相近、共同價值｣也不算錯！

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