民進黨政府於9月22日正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。蔡英文總統24日表示，台灣要持續走向世界，不論是在硬體面、法制面、社會面，台灣都已經做好通盤準備。蔡總統強調：「現在水到渠成，就是我們加入CPTPP，最好、最適當的時機」。

民進黨政府申請加入CPTPP，是因為新南向政策無法使我們加入《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)。蔡總統就任後，台灣也一直無法與重要貿易國家簽署雙邊FTA，如果台灣又無法加入CPTPP，極可能在世界經貿體系中被邊緣化。

但是台灣申請加入CPTPP，與台灣獲准加入，完全是兩回事。蔡總統說「水到渠成」是安撫台灣人心，事實上卻是「水到渠不成」。因為台灣能否獲准加入將取決於兩項關鍵因素。第一，是經濟因素；第二是政治因素。

首先，CPTPP是一高標準的多邊自由貿易協定，新申請入會的成員必須達到一定程度的貿易自由化。對台灣而言，必須在製造業方面做到零關稅；農產品貿易大幅自由化，只能保有少數例外配額；此外，在服務業、電子商務、政府採購、智慧財產權、國營事業及勞工條款等方面也要能符合CPTPP標準。

問題是政府已經完成所有的修法，國內相關業者也已經做好接受外國產品大舉入侵搶占市場的準備嗎？蔡總統說水到渠成，但是台北市長柯文哲卻說海嘯來了。柯文哲質疑，一旦加入CPTPP，國外農產品都可以自由進來，對台灣農民的保護在哪裡？服務業的保護在哪裡？還有進來的外資怎麼管制，這一切都是問題。蔡總統與柯文哲的說法到底孰是孰非呢？

另一方面，全世界已有600多個雙邊FTA，台灣只有4個象徵性、占貿易額僅0.4％的協定，包括2008年因兩岸關係緩和，好不容易促成的台紐、台星自貿協定。台灣目前除了新加坡與紐西蘭以外，沒有跟任何其他CPTPP成員國簽署雙邊自貿協議，想要達成多邊協議談何容易？

更重要的是，台灣加入CPTPP的議題離不開兩岸關係。CPTPP成員國全都與中共有邦交，台灣加入問題必然受到政治因素干擾。不論大陸是否已經加入CPTPP，只要兩岸關係不佳，必定會對台灣入會形成障礙。蔡總統執政後，在雙邊FTA方面毫無建樹，正是受到政治因素干擾。

《澳洲人報》日前指出，由於加入CPTPP需要全體成員國一致同意，支持台灣者擔心，秘魯可能成為大陸向台灣施壓的首要目標，因為中共與秘魯於1971年建交，2013年4月，雙邊關係提升為「全面戰略夥伴關係」；此外，大陸是秘魯第一大貿易夥伴和第一大出口市場。

加入CPTPP的技術性談判不是一蹴可幾，蔡總統任內又不可能承認九二共識。經濟因素加上政治干擾，可以斷定在蔡總統任內台灣絕無可能獲准加入CPTPP。

民進黨二度執政，把兩岸關係帶入冷凍狀態。由於中共對於民進黨的台獨心態了然於胸，不可能對民進黨政府存有善意。因此，除非國民黨重掌政權，極力修補兩岸關係，台灣才有可能獲得對岸的善意與諒解。否則，台灣加入CPTPP將永遠是可望不可及。

（作者為退休大使）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※