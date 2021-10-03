今年的「美台國防工業會議」（US-Taiwan Defense Industry Conference）將於10月10日至12日在美國維吉尼亞州利斯堡的Lansdowne度假村舉行，國防部決定不派員參加，國防部長邱國正日前在立院受訪強調，不派員參加的因素很單純，完全是考量疫情。雖然國防部不願意承認有「其他因素」導致不派員參加，但是外界還是認為「李喜明因素」佔了很重要的原因。

什麼是「李喜明因素」？外界的看法是這次會議，前參謀總長李喜明以「2049研究所」資深研究員身分受邀參加，為台灣整體防衛戰略議題進行專題演講，因議題設定討論台灣「整體防衛構想（ODC）」變化，若國防部派副部長層級官員與會，前總長與現任副部長在國外不同調，發生意見相左，會被美方人士或媒體「看笑話」，真正丟臉丟到國外去，因此日前正式向美方主辦單位說抱歉無法前往派員參加。

李喜明力推「整體防衛構想」

李喜明所要演講的議題，主要是討論過去幾年ODC驅動台灣的國防政策，與國防部4年期國防總檢討（QDR）可能出現變化的台灣當前戰略思維不同。但國軍依「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略指導，發展整體防衛構想以及創新、不對稱作戰思維不曾改變，但會隨著兩岸軍事情勢的變化，採滾動式調整其戰術與用兵的作法，並不是代表其整體防衛構想（ODC）有了變化。

但是，在國防部2021年版《四年期國防總檢討》（QDR）卻指出，今後建軍重點首先強調遠程打擊，發展可大幅增程的空射飛彈及遠距遙攻武器系統，對敵實施精準打擊，延伸戰略防衛作戰縱深，建立重層嚇阻力量。這裡清楚指出，「重層嚇阻」就是遠程打擊。武器射程有多遠，就應該打多遠。這跟「不對稱作戰」思維相當不同。

而國防部長邱國正在立法院備詢時就解釋說，國軍武器裝備發展要打得遠、精準又具機動力。今後加速量產各式國造飛彈，項目包括雄-2E增程型雄昇攻陸巡弋飛彈，射程1250公里，火力覆蓋範圍，包括上海在內的東南沿海各省與武漢等部分華中地區。共軍一線與二線基地，以及沿海各主要港口都囊括其內。

根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）2018年的研究報告顯示，台灣正在研製雲峰超音速攻陸巡弋飛彈，射程1200－2000公里，可對中國進行遠域縱深打擊，火力覆蓋範圍可達北京，是台灣重要的戰略資產。

塔江艦難作「航母殺手」

另外，在國艦國造中主力戰艦塔江艦，原先是根據「迅海計畫」原型艦沱江號因浮力不足所衍生的各種問題進行修改，將在2023年完成6艘。此一過去素有「航母殺手」之稱，日前國防部長表示其為海軍首艘具備區域防空火力的小型艦船，它跟「整體防衛構想」（Overall Defense Concept ODC）間又有什麼不同？

2021年7月在塔江艦的交艦典禮上，國防部長邱國正除了指出塔江艦是「首艘具區域防空火力小型艦」外，另意有所指的補述塔江艦是遂行「防衛固守，重層嚇阻」關鍵戰力。但是塔江艦所配置的各型武器，如海劍二防空飛彈、雄二/雄三攻船飛彈，外界認為並沒有特殊之處，能比擬創新/不對稱思維的，只有匿蹤與戰法。

一直以來，軍方有個迷思，就是認為構型設計為外斜內傾，就有匿蹤能力。桅杆因為高度，確實有此需求，艦體在鏡面反射效應與地球曲率的天然隱蔽下，實在大可不必，最多只是減少「雷達截面積」（radar cross section RCS），遞延被偵獲的時間。

可是，塔江艦的載台面對從不同角度、不同頻段，以及不同載台的偵蒐系統獲得的目標訊號，透過協同接戰能力（CEC）結合電戰截收與敵我識別的戰情組合作業，匿蹤性大打折扣。所以匿蹤所能建構的優勢有限，已逐漸淪為「對稱戰力」，這一趨勢從美軍籌獲星座級（Constellation class）飛彈巡防艦，有別於自由級（Freedom class）、獨立級（Independence class）濱海戰鬥艦及朱瓦特級（Zumwalt class）飛彈驅逐艦，不再以匿蹤做為設計重點就可知道。

這就是李喜明和現在的國防部防衛重點觀念不同的地方，李喜明推動的「整體防衛構想」著重在「不對稱作戰」，但今年發佈的《四年期國防總檢討》卻是著重在「對稱作戰」方面，主要還是配合民進黨政府國艦國造、國機國造政策，兩者的不同，導致李喜明讓總統府內的高層人士相當不滿意，所以他要出席美台工業會議，國防部也就不派員做他的啦啦隊了。

原因就是這麼簡單，府內不喜歡李喜明的「整體防衛構想」，既然會議要邀請李以「2049研究所」資深研究員前去演講，那國防部就不奉陪了，疫情因素去年就有，去年可以線上舉行，今年為何不可，國防部再怎麼辯，也難以說服人民相信美台商會沒有踩到台灣的紅線。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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