我和妻子蘇老師結婚58年，沒有小孩，我們戲稱是無子西瓜。台灣每五對結婚的人，有一對沒有孩子。現在加上很多不結婚，2020年台灣25-44歲適婚未婚的比率高達43%，另外結婚故意不生孩子的比例亦大增，無子西瓜愈來愈多。

無子西瓜愈來愈多

上帝創造天地，是希望人類生養眾多，但神安排誰生誰不生、生多少，神自有旨意。有孩子，沒孩子各有利弊，但如有人問我，你希不希望有孩子？我會說，希望有孩子。但上帝讓我們沒有孩子，我們也欣然接受。因為沒有孩子，也的確有許多優點。

因此我個人很不贊成為了生孩子去承受許多痛苦，例如多次人工受孕、試管嬰兒、借腹生產等。雖然這些都是可用的方法，只要願意當然可以去做。但如問我，我並不贊成，我與蘇老師從未去試過以上的方法。我也不贊成去追究不孕責任來自何方，我和蘇老師到今天，都不知道，無子原因是她還是我。

請仔細想一想，這才是有愛心的做法。更重要的是，我們也從未因為沒孩子，而煩惱或不愉快過，反而是愉快多多，一切仰望神的恩典。

養兒難防老

想有孩子，最大的目的是什麼？沒有孩子最大的憂心是什麼？恐怕還是那句話：「養兒防老」想到自己有天老了，老伴走了，沒有孩子，自己將孤獨的面對死亡。這種人我們稱：無子獨居老人。其中有健康極差，或有癌相隨的人。他們將會面臨「想活活不了、想死又死不掉」的窘境。在這種情形下，人每多活一刻，對生命的尊嚴，就多一刻折磨！

如果有孩子，情況就會大不同。但這種差距已愈來愈小，因為不孝子女愈來愈多，俗語說：父母疼子，長流水，無時停。子想父母，樹尾風，有時存。子女即使孝順，但能力亦愈來愈有限，這是很實際的現象，養兒防老將逐漸成為歷史名詞。因此要如何克服這種孤獨死亡的風險，必須思想開明，未雨綢繆。

天使居住的地方

真正的切實之道是什麼呢？我與妻子蘇老師，賣掉台北一間房子，得款1300多萬元，捐出來成立了無子西瓜基金會，現又另外成立了天使居長照財團法人，目前正在林口興建天使居。

天使居就是養老院，但養老院不好聽，容易想到那是老人等死的地方。天使居將本著耶穌基督的大愛來經營管理，老人從進住到往生，天使居完全負責。要使他們享受到比最孝順的子女還週到的照顧。我們的口號是要使他們都從「無子」變「有子」。

俗語說：辦法總比困難多！只要愛心夠大，問題總有解決之道，大家不必再為了生兒養女煩惱了！

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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