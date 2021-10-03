我們熟知的《三國演義》是從史書《三國志》改編而成的小說，內容是以東漢末年烽火連天為背景，描寫群雄崛起，各執一方，最後形成魏、蜀、吳三國的複雜政治權謀與軍事鬥爭過程。與今日美國（魏）、歐盟（蜀）、中國（吳）間的全球政經、軍事、外交之戰略佈局、政治計算、經濟競合、軍事較勁不相違和。

回顧中國歷史，漢朝天子得以武裝兵力與尚書台法典號令天下諸侯，曹操見東漢晚期天子無能，故「挾天子以令諸侯」建立朝野勢力，操控國政，以抗群雄謀取大位，其作為如同今日美國常用之政治手段─如美元本位、軍事武力、科技技術及同盟制約等，以上有如「挾天子令」操控全球他國政經勢力，穩定美國為全球霸主，實踐美國優先地位。

美國總統拜登9月15日邀英國、澳洲組成澳英美聯盟（AUKUS），協助澳洲建造核子動力潛艦。繼之，24日在美、日、印、澳四方安全對話（Quad）領袖峰會中劍指中國，佈局美國印太戰略，穩固印太地區安全。此舉有如曹操號召百萬大軍南下，駐軍赤壁（印太）攻打東吳（中國）。

然中國快速崛起，早已對傳統美歐全球共同治理構成威脅，無論是「人民幣國際化」、「科技發展」、「軍事開發」等已不容小覷。又2020年的新冠疫情重創中國經濟與全球經濟時，中國國家主席習近平提出經濟「雙循環」，意指以「國內大循環」為主體，搭配「國際外循環」相互促進「新發展格局」，說明中國以內需市場加上製造量能外銷足以平衡調整經濟難題；一年過去，面對美國聯合盟友抗中，排山倒海而來的政治、經濟、貿易及人權攻防，令中國更必須肅清資本市場，尤其著重於科技業、金融業及房建業整頓，並推行「共同富裕」以降低人民貧富差距，重整中國經濟減輕國際打壓影響。以上也正如同孫權所掌之吳國，地處江東富裕位置，靠「自力更生」計劃經濟，得以安撫國內江東父老。

再者，歐盟處境似劉備桃園結義，必須內部結盟後，共同面對外部美中威脅，歐盟多數成員國立場皆希望能在中、美之間找到中庸之道。過去歐盟共識以德國為首、法國輔佐，在梅克爾執政16年下台後，德國內政將以社民黨、綠黨與自民黨有組閣優先權，德國新政府首次以「三黨聯合」談判共治；梅克爾下台前曾提醒說：「解決全球問題必須中國」，屆時《中歐投資協定》可能重啟討論，但德國能否再號令歐盟，將有待觀察。惟最近美國突襲簽訂AUKUS，令法國措手不及，加上英國脫歐、美英合作頻繁，歐盟未來整合之路必然艱辛。

最後，魏蜀吳各自為統一天下霸業奮鬥時，不約而同關注荊州；而台灣角色有如現代版荊州，處於全球政經、軍事戰略重要地理位置，上近東海日本、下渉南海主權、左有台海安全、右為美太平洋第一島鏈。再加上台灣半導體科技發展領先世界，美、歐、中皆想方設法拉攏台灣科技產業或人才，近日美國更強勢要求台積電等業者，未來主動提供供應鏈相關資訊，未來台灣政府在政經、外交發展、軍事合作上要格外小心，尤其面對美國善意合作時，定要兩手策略，千萬不可如關羽大意失荊州。

（作者為輔大學士後法律系、國立台灣師範大學休旅所）

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