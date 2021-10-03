在今（2021）年5月中旬台灣遭新冠病毒大舉入侵後，轉眼已快5個月了。我中央流行疫情指揮中心因疫苗不足，被迫極為緩慢地開放社交與經濟活動之時，新加坡、南韓、日本等均已採取所謂「與病毒共存」或「不堅持清零」的防疫政策，希望社交生活與經濟情況能盡快恢復正軌。

以往是亞洲四小龍的星、韓，以及東亞國家領頭羊之一的日本，它們可採前述政策的主要原因之一，是疫苗覆蓋率已至一定水準，雖或仍有染疫風險，但理論上可使重症發生率降至極低，絕大多數會是輕症或無症狀。

新加坡在今年8月宣布「與病毒共存」，因為當時新加坡完整及單劑接種比分別在80%及75%左右。但因星國地狹人稠，發現仍有不少染疫案例來自於未接種或只接種單劑的族群，所以9月下旬起又推出配套防疫措施，不過整體的社交與經濟活動與過去相比是活絡一些。

南韓在今年10月1日宣布將在11月起執行「與病毒共存」政策，因為截至9月底，南韓完整接種疫苗者的人口比超過50%，僅接種一劑者也已近77%。如果順利啟動，南韓會將醫療資源集中於重症患者的治療，民眾則將慢慢恢復日常生活。

日本這半年來在各地因應新冠疫情的緊急狀況，已於9月底結束，當時的完整接種疫苗者的人口比超過60%，僅接種一劑者也已近71%。目前的每日確診數明顯下降，社會與經濟生活繼續回溫，但後續發展仍待觀察。

至於台灣，截至9月底的完整接種疫苗者的人口比略高於11%，僅接種一劑者則約為56%，遠遠落後前述東亞主要國家。

在台灣，有許多人在檢討政府未能「超前部署」，或疑似別有用心的疫苗政策，但多數民眾對防疫政策的「高深莫測」已然麻痺，只求國際認證的疫苗能到貨、自己能先打到疫苗就好。

雖然台灣地區的新冠病毒量極可能遠小於星、韓、日，但因沒有持續廣篩，再加上關鍵的疫苗進口速度緩慢，看得出來民進黨政府在「與病毒共存」與「堅持清零」之間是進退兩難。

9月13日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應中研院院士賴明詔的「考慮與病毒共存」說時提到，就國際經驗而言，疫苗覆蓋率最少70%至80%就可考慮；但同月26日他又說「與病毒共存是一種心理建設，行政單位還是會朝著清零來做」，似乎顯示「堅持清零」仍是政府當前最重要的防疫目標。

為了督促政府確立防疫工作方向，並讓社會大眾對未來的社交與經濟情況有一定的預期，蔡英文、蘇貞昌或主責官員應說清楚，台灣的防疫工作是要朝高標的「清零」或中低標的「與病毒共存」邁進。但無論是哪個方向，如果沒有最近民間團體引進的和國外捐贈的國際認證疫苗，恐怕台灣沒一個做得到。疫苗不足，沒資格談「共存」，而要「清零」的代價恐怕也很大。

（作者為國立政治大學外交學系副教授）

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