2018年發起為「氣候罷課」的瑞典學生桑柏格（Greta Thunberg），4月表示，年輕人們正在寫下歷史，記錄我們這一代的大人如何忽視氣候暖化問題！她的指控很沉重，卻句句屬實，令「我們這一代的大人」的筆者慚愧不已。

然而，桑柏格的母國瑞典，在去年「德國看守協會」(Germanwatch)最新公布的「2021年氣候變遷績效指標」（CCPI 2021）中，即便前3名因沒有國家符合《巴黎協定》目標而從缺，卻名列最高的第4名，中華民國（台灣）則敬陪末座，倒數第5！台灣人均碳排每年高達12噸（還不包括台灣自90年代經濟起飛後，高碳排產業大量外移以鄰為壑之部分）。比起瑞典等歐洲減碳模範，已經二度執政的蔡政府卻還幻想著「頭過身就過」！

蔡總統今年4月宣稱2050年要淨零，但自2016年上任至今，經濟部始終以2025年天然氣5成、燃煤3成、綠能2成之532能源政策一招打天下，更誤導天然氣是「低碳能源」，殊不知低碳絕非淨零，未來最不環保的便是天然氣電廠！IPCC最近報告重申甲烷暖化效應較二氧化碳更強，甲烷（天然氣）當然在淨零之列，蔡政府卻飲鴆止渴。

就像「台獨」神主牌，「非核家園」是民進黨執政的另一張神主牌，陳前總統任內如此，蔡總統更是。然而，當減碳壓力與日俱增，蔡政府無計可施下，只好穿上國王的新衣！畢竟2050淨零是蔡政府、台電董事卸任後的事，只要現在不認錯，在當前扭曲的「政治產業」條件下，絕大多數人民不得不與政府一起溫水煮青蛙。

但2050淨零與否攸關人類存亡，一個好的政府不該短視，即便人民對淨零無感，也該窮盡所能減碳，而非捧著「非核家園」這張過時神主牌。基此，人民應認真思考達標淨零之路，需要怎樣的政府；以下幾點供全民參考：

一、蔡政府違背「以核養綠」公投民意，踐踏民主法治。

民進黨早在30年前黨外時起，便以「非核家園」作為爭取執政之訴求，早年因車諾比、三浬島事件，對於核電抱持嚴謹的態度無可厚非。如今核安之管理已不可同日而語，不論是美、英、法，或是鄰近的南韓、大陸，甚至是歷經福島事件的日本，均以核電作為淨零之後盾。

我國公民已在107年11月24日（公投元年）以公投方式，要求政府廢除《電業法》第95條第1項「核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉」之「非核家園條款」。基此，公投是人民依憲法複決權對「非核家園」的明確否定！蔡政府及台電董事卻「刻意」使核電執照屆期未申請展期，導致未來無核可用，檢察官及監察委員究責失職官員的機制何在？

民進黨前黨主席林義雄是筆者打心底敬佩的法律人，在公投前曾言：「能夠把擁核、反核雙方的不同意見，讓人民來做最後決定，是進步的現象」。林義雄這段話是對民主最到位的詮釋，但當今滿朝民進黨官員還有多少人能謹記民主、奉行法治？蔡政府必須下架「非核神主牌」！

二、政府迂腐，淨零要靠2022、2024人民作主！

3年前擔任公投廢核方政府代表的經濟部曾次長日前仍然說出：「不要用20年前設計的核四解決10年後的問題」、「再生能源與天然氣機組的增加比核四重啟重要」。曾次長這種反科學、民意的誑語，令國人難以想像蔡政府面對淨零的承諾，如何用8成石化燃料（是的，煤和天然氣！）達標？

其實，只要是台灣接單、台灣或海外製造（made by Taiwan），其碳排都是我們不能逃避的責任。拜讀日昨魏國彥先生撰文所指，冰島及芬蘭等不欠碳債，不怕制裁的小國，卻能為地球永續積極作為，前者在碳捕捉及地熱發展有成，後者甚至找到核廢料根本解方，蔡政府滿朝官員豈不汗顏！

加速淨零，要有尊重民主、心繫世代永續的政府。筆者呼籲人民應在2022、2024大選中下架失能的政府。至於由誰接棒，端看哪個政黨、哪位候選人有能力為政治這個產業注入新的生命，並即時為我國（全人類）端出2050淨零可行的解方了！

（作者為納稅人）