美中領導人拜登與習近平第二次電話溝通，試圖重新設定雙邊關係，在美方的「護欄」及中方的「三條底線」、「兩份清單」設定下，雙方對管控風險、務實處理雙邊關係逐漸形成共識，但等同軍事協定的「美英澳同盟」（AUKUS），卻如同對印太地區投下震撼彈。美中關係撲朔迷離，台灣位居美中對抗核心，安全係數正快速流失，對外關係需要新思維。

駐美處正名見光死

傳統上，美中台三邊關係相互連動，但最近美中關係微調，兩岸緊張情勢並未隨之降溫，大陸軍機擾台更頻繁、架次更多、限縮台灣國際活動空間用力更猛，甚至對台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）區域經濟整合機制都強烈反對；美方卻開始緊守一中政策，力求穩定美中關係；民進黨政府繼續鼓動反中、仇中意識，台灣安全環境將更惡化。

美國對拜習第二次通話結果並不滿意，拜登希望舉行「拜習會」，卻遭習近平冷處理，但這次通話已達到為雙方競爭設定「護欄與界限」的目標，也就是維持暢通溝通管道，有效經營雙邊關係，加強風險管控，避免激烈競爭轉向衝突；習近平對拜登吟詠「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，陷入僵局的美中關係出現轉機，也非無的放矢。

在美國經歷阿富汗的重大挫敗後，拜登相對更急於維持美中關係免於失控，他在聯合國大會的演說主動宣示，美國不尋求「新冷戰」，或是一個分裂為僵硬集團的世界。此外，過去強烈譴責中國在新疆的「種族滅絕」、堅持新冠肺炎病毒溯源、批判香港破壞民主自由等尖銳、刺激的文字與態度，已很少出現在拜登或決策官員的談話中了。

最近陸續發表的AUKUS及「四方安全對話」（Quad）峰會的聯合聲明也避免點名中國，對比以往聚焦「中國威脅論」，美中全方位極限對抗的論調確實有所緩和。

台灣問題永遠是美中關係重中之重，「台灣牌」也是美國制衡中國的主要政策工具，但從拜登親口告訴習近平，「美國無意改變一中政策」；美國在重要雙邊、多邊聲明中不再強調「台灣海峽穩定和平的重要性」；乃至台灣駐美代表處正名一事「見光死」等諸多發展可以看出，即使美方不接受中方「不得侵犯中國國家主權，破壞領土完整」的三條底線，但已多少做出讓步。至於終結華為財務長孟晚舟法律案、放寬對中國留學生簽證、放棄起訴中國研究員隱瞞軍方身分等，則回應了中方要求糾正錯誤的「兩份清單」。

中美雙方互釋善意

習近平正面臨內部政治、經濟、社會、教育等問題，改善美中關係並非優先要務，但中方仍強調，中美合則兩利、鬥則俱傷；習近平也表示，「這個世界完全容得下各國共同成長和進步」。中國加強採購美國農產品、美中舉行第16次「防務政策協調對話」、習近平宣示停止興建海外煤電廠，代表雙方互相釋放善意，「和平共存、鬥而不破」隱然成為雙邊關係的底線。

儘管美中關係氛圍有改善跡象，但分歧與矛盾實在難以化解，尤其是在區域及國際政治層面的競爭對抗。AUKUS將顛覆印太地緣政治面貌，澳洲將擁有8艘核子潛艇，同時美國海、空軍前進部署澳洲，屆時以美英澳為核心的軍事同盟將可更有效嚇阻中國，AUKUS同時引發軍備競賽、核子擴散及冷戰回潮的隱憂。

第1艘澳洲核子潛艦要在2030年才能完成，中國必然提升反潛能力，擴大核子潛艦數量，到2030年，中方將增加6艘核子潛艦，總數達到21艘，在印太地區的整體海軍力量將趨於接近，AUKUS是否能建構可信賴的嚇阻力量及根本改變軍事均勢存在很大疑問。

世局瞬息萬變，世界各國都希望美中關係維穩，避免捲入強權競爭漩渦。台海緊張情勢不斷升高，美國對台灣安全的保證並不能撼動大陸完成統一的決心，台灣又沒有能力和大陸軍備競賽，過度擴張的國防支出必將影響台灣經濟成長，面對困境，台灣應重新設定國家安全方針。