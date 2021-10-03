依據美麗島電子報9月最新民調，民進黨支持度明顯降低，64.5%受訪民眾認為經濟情況不好，只有32.2%民眾認為經濟好。蔡總統的信任度47.8%，比上月減少7.3個百分點，不信任度46.8%，比上月增加5.5個百分點；行政院長蘇貞昌的滿意度43.6%，減少5個百分點，不滿意度51.4%，增加3.5個百分點，創就任後新高。41.4%民眾對民進黨表示好感，比上月減少6.4個百分點，46.8%對民進黨反感，其中年輕與中立選民流失最多。具體政策方面，民眾對疫苗政策最不滿，41.6%民眾認為政府偏袒高端疫苗，是為了自己的政商利益。就這份民調看來，「討厭民進黨」可能再度成為全民最大黨。

國際大環境出現變化

台灣外部情勢也出現微妙變化。美國自阿富汗倉皇撤軍，國際信譽受到重創，加上通貨膨脹壓力日增，中產階級生活大受影響，國會期中選舉逐漸接近，拜登的壓力與日俱增。中美領導人習近平與拜登在9月初第二次通話後，華為財務長孟晚舟獲釋回到大陸，美國對中政策出現微調，不改變「一個中國政策」的態度愈來愈明確。

台灣的朝野關係也發生變化，國民黨新任黨主席選出，習近平以中共總書記名義發出賀電，大陸對台政策似乎出現微調。經過黨主席選舉的辯論，國民黨內對回歸九二共識達成了一致意見，加上競選過程雖然激烈，但國民黨並沒有出現分裂跡象，北京對國民黨有了新的看法，國民黨在立法院也強化議事干擾力度，增加對民進黨的壓力。

北京方面也意識到，所謂「寄希望於台灣人民」終究缺乏施力支點。尤其民進黨以國家安全為名義，對大陸舉辦的民間交流活動重重設限，又全面掌控輿論、控制政治正確的話語權，兩岸民間交流對話日益困難。國民黨雖不足以「寄望」，但終究是台灣最大反對黨，也是兩岸和平發展的正面力量，在「反獨」上仍然有合作的空間。

從台灣內部民意趨向與國際大環境變化觀察，民進黨政府不但對內失去人心，外部環境也會變得更困難，但即使如此，由於國民黨與民眾黨的媒體聲量與民意支持度都未超越民進黨，表現出足可取而代之的態勢，政壇研判未來政局多傾向2022選舉國民黨地方政治版圖有機會擴大，2024大選卻很難翻盤。

藍白合回應民眾需求

換言之，目前台灣政治生態是綠、藍、白三分天下，民眾黨政治資源最少，除非能夠裂解國民黨，否則難成大事。國民黨在地方選舉雖仍具優勢，但在年輕族群與中間選民擴展的能力遜於民眾黨，在全國性選舉上沒有民眾黨的支持未必能單挑民進黨。兩個在野黨若能共組「下架民進黨連線」，台灣政局可能出現化學變化。

不過，台灣憲政體制朝向總統制傾斜，總統選舉並未採納法國總統兩輪式絕對多數制，只要相對多數即可勝出，立法院也未建立政黨「共治」的機制與案例，藍白合作不會是議會內閣制政黨結盟共組聯合政府，也不會是法國第二輪總統選舉時的結盟，只能是推舉出雙方都能接受的候選人代表藍白與綠營對決。2022年地方選舉將是檢視這個可能性的機會，2022年藍白若能合作或至少沒有太多選舉恩怨，才會有2024合作的機會。

民間對2024年大選下架民進黨、政黨再輪替的期望正在增加，但兩個反對黨力量都不夠強大，也未見在野黨結盟的跡象，因而社會對政黨輪替的可能性並不抱太高期望。以目前兩個在野黨的力量與聲望來看，和則兩利，分則兩敗，雙方若能以促成政黨輪替為目標發展合作關係，回應民眾需求，不僅是民眾之福，也才能確保在民進黨選舉威權下，各自政黨生命的延續。

2024年台灣能否完成政黨輪替，終結選舉威權，避免出現壟斷性政黨長期一黨獨大，不僅考驗台灣民主的鞏固與成熟，也考驗兩個在野黨的智慧與格局。