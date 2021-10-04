美國空軍正在生產5架測試用的B-21「突襲者」隱形遠程戰略轟炸機，預計將在2022年中首次試飛。這款具備海、地、空「三位一體」的核打擊戰略武器，如果順利量產，勢必牽動全球核力量的戰略格局。B-21可以透過美國本土基地和海外基地的連結，在24小時之內於全球投放具有重大殺傷力的武器彈藥，執行斬首任務或是進行核打擊，極大增強美軍「第一擊」的能力。有專家說，這除了因應美國將戰略重心逐漸轉移往亞太地區，致力應對中共威脅外，也可能伴隨新一輪軍備競賽上演。

美國空軍部長弗蘭克‧肯德爾（Frank Kendall ）9月20日出席空軍協會（Air Force Association）舉辦的2021航空、太空與網路年度會議（Air Space&Cyber Conference 2021）時公開表示，有5架B-21新型遠程攻擊轟炸機正在加州棕櫚谷的空軍42號工廠進行最後組裝工作。這比先前透露的2架多了3架。

美國國會研究處（Congressional Research Service）9月22日向國會提交了一份《空軍B-21突襲者遠程轟炸機》報告（Air Force B-21 Raider Long-Range Strike Bomber），證實了上述說法，並指5架生產中的B-21可能包括至少1架用於靜態測試，1架用於初始飛行測試，預計2022年中正式首飛。

美國空軍的新型遠程攻擊轟炸機（Long Range Strike Bomber，LRS-B）自2004年開始推動，中間經過各種隱形、無人概念的討論，以及國防承包商之間的競爭等等，直到2011年確定開始發展。到2015年10月27日，美國國防部宣佈授予諾斯洛普·格魯門公司（Northrop Grumman）建造合同。隨後，空軍部長宣佈該轟炸機將被命名為 B-21「突襲者」，以紀念二戰中的杜立特空襲隊。

美國空軍並未透露B-21的具體參數和戰術指標，但美國航空週刊曾估計，B-21的最大起飛重量是68到80噸，內滿載彈量為5.5到9.1噸，不進行空中加油的作戰半徑是3900公里到4600公里。但也有軍事頻道稱，B-21的載彈量可以達到30噸，航程可達1萬4000公里。

B-21採用全翼式構型，具隱形匿蹤功能，能夠穿透敵人先進的防空網而生存的能力。B-21的另一項重要技術指標就是除了傳統的載人飛行外，也能以無人機的模式進行作戰。

美國目前的轟炸機主力是B-52、B-1跟B-2。B-21的開發一直屬於高度機密。美國日前的《空軍B-21突襲者遠程轟炸機》報告，可以說是為B-21提供了較為完整的輪廓。根據該份報告指出，B-21每架金額約為5.64億美元，美國空軍計劃採購100架，將駐紮在德克薩斯州戴斯空軍基地，密蘇里州懷特曼空軍基地，和南達科他州埃爾斯沃思空軍基地，並將以埃爾斯沃思作為訓練基地。報告說，B-21最初將取代B-1和B-2轟炸機機隊，將來也可能會取代B-52。

報告還說，美國政府2022財年的預算要求中，包括29.8億美元用於B-21的進一步開發和初步生產。2021財年國防撥款已經為該計劃提供了28.4億美元資金，接下來將繼續申請59億美元的預算。

B-1、B-2維修改良成本太高

台灣國防安全研究院學者舒孝煌告訴美國之音，由於B-1、B-2轟炸機的數量太少，只有數十架，以致改良升級的成本變得非常昂貴，這也是為什麼美軍要讓B-1 、B-2提前退役，改由B-21接手的主要原因之一。

B-1轟炸機是1980年代的產物，B-2則1990年代所開發，當初B-1、B-2也是計劃要生產100多架，但後來認為轟炸機不如彈道飛彈來得有效，以及隨著蘇聯瓦解，已不再需要實施地毯式轟炸等等因素考量下，最終採購得很少，轟炸機的發展也沉寂了一段時間。現在美軍欲恢復轟炸機的發展，並且一次採購100架，專家說，這代表美軍有不同的戰略考量，以擴大跟強化B-21轟炸機隊的作戰能力。

舒孝煌表示：「因為美國現在這十多年來，戰略重心逐漸轉移到亞太地區，戰鬥機的航程比較短，因此必須要依賴長程轟炸機這種載彈量大，航程也比較遠，長達數千公里，中途可能只要依賴一次、兩次空中加油，就可以從美國本土直飛亞太的長程轟炸機。」

他說，面對中共利用彈道飛彈在第一島鏈、甚至第二島鏈築起「反介入/區域拒止（A2/AD）的威脅，美軍為了確保在該區域的基地不被摧毀，通過B-21可以掛載多樣化的武器進行反制，包括美軍正在研發的大型高超音速武器，或者是像AGM-158C長程反艦飛彈等，甚至可以從空中投擲智能水雷，執行佈雷任務，彈性非常大。

B-21任務彈性大

舒孝煌說：「尤其是轟炸機部署長程反艦飛彈，由空中制海，這個會對中共的海軍在西太平洋的部署造成極大的威脅，這是美國空軍為什麼這幾年決定重新恢復、重建它轟炸機隊最主要的原因。」

美國空軍雜誌（Air Force Magazine）9月24日報導，空軍全球打擊司令部（Air Force Global Strike Command AFGSC） 已從其庫存中退役了最後一架B-1B「槍騎兵」(Lancer)轟炸機，剩下的45 架飛機將服役到新的B-21隱形轟炸機準備就緒。

按照美國空軍的計劃，B-2和B-1轟炸機預計2040年退役，在此之前，希望能有100架B-21轟炸機服役，B-52轟炸機則將繼續服役到2050年。分析人士說，B-52不久前才更新發動機，這也代表B-52還會留在現役一段時間，B-1、B-2會先被取代。

馬來亞大學中國研究所附屬研究員區肇威接受美國之音採訪時表示，B-21可以應對從潛艦發射的潛射飛彈，從地面飛彈車或飛彈井發射的飛彈，以及從空中投射的核子飛彈，是「三位一體」、具有核打擊能力的嚇阻戰略武器。如果將來美軍量產100架B-21，除了可以部署在美國本土基地外，也可以部署在前進基地，包括西太平洋和關島、印度洋，甚至歐洲或者地中海，來進行全球打擊。也就是說，B-21的量產將使美國空軍的核打擊與核反擊平台變得更彈性與多元。

區肇威說：「最主要就是說在下達命令的24小時之內，（B-21）能夠到達指定任務的地方，投放這個有重大殺傷力的武器彈藥。也就是說，在不被敵人發覺的情況底下，執行第一個斬首，然後第二個就是核子打擊，那希望經由這樣子的方式，發動所謂的第一擊。」

掀新一輪軍備競賽？

不過，也有分析指出，如果美國將大批的B-21投放到前線，勢必會增加敵對國的防空壓力，迫使它們不得不增加軍費預算，陷入長期的軍備消耗戰中，或將掀起新一輪軍事競賽。

中國軍事專家宋忠平對美國之音表示，「核常兼備」的B-21未來若量產百架，必然會對全球的核攻擊力量格局造成很大的改變。他說：「就是美國要加強自己的攻擊核力量的建設，而且通過先進的隱身技術要實現突防，確實對全球的軍事格局、政治格局、地緣政治，都會帶來比較大的變化。那麼美國此舉、也是為了掀起新一輪的軍備競賽，來維持美國在全球的霸權地位，這就是美國的重要考量。」

宋忠平並表示，美國的戰略轟炸機已經發展了很多代，光隱形轟炸機就已經發展到第二代，因此，中國發展自身的隱形轟炸機也就勢在必行。

他說：「如果說要形成軍備競賽的話，也是美國挑起了軍備競賽，其他國家不得不跟進，形成事實上的軍備競賽。」

雖然中國最新發展的隱形長程轟炸機「轟-20」尚未「官宣」，但民間討論的熱度很高，據傳「轟-20」也是「核常兼備」，載彈量至少10噸，不加油航程約為8000公里，預計或在今年首飛，2025年量產。

不過，舒孝煌表示，「轟-20」還有很多技術問題需要克服，發動機就是一個主要的問題。中國的殲-20就拖了將近10年以上才量產，轟-20可能就更難說了。

（本文授權中時新聞網刊登）

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