說是為了配合教育局的公文，台北市光復國小趁星期假日移除了校園內的蔣公銅像，之後會把他搬到士林官邸。平面媒體質疑，拆除過程偷偷摸摸，但校方強調是配合北市教育局政策。

但促轉會有權干涉地方政府的職權嗎？為什麼其他縣市沒這些問題？新北市拆了沒有？台中市拆了沒有？偏偏台北市柯P這麼猴急，是急個什麼勁兒？非要拆之而後快？

柯文哲最近表面上跟國民黨走得比較近，處處跟民進黨唱反調，似乎想拉攏藍營民眾的心，原來不過是搞虛假，遇到這種「大是大非」的問題，仍然向綠營暗遞秋波。人們似乎忘了柯文哲曾經說過他是｢墨綠｣，現在又現形了。

教育局承認，促轉會曾要求移除威權象徵銅像，台北市教育局盤點，北市校園原本有72座蔣公銅像，截至10月3日拆除了19座，剩下53座，有些尚未拆除的都曾是媒體焦點。

原來，是媒體焦點的你不敢拆，沒人注意的你連根拔掉，還說不是偷偷摸摸，說一套、做一套，柯P存的什麼心？要不要踹共一下？

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