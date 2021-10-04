北市光復國小校長將老蔣銅像利用假日悄悄移往士林官邸，基本上這是台北市教育局依據促轉會函文辦理。銅像應予移除或改名、或其他方式處置。

北市教育局統計到今年3月止，全市高中、國中、小學仍保有64座銅像，已去除「民族救星、永懷領袖」等威權文字有41座、無威權文字則有23座。另外，西湖國小、光復國小、民族實驗國中、景美女中及南港高工等5校銅像將移置士林官邸。

換言之，光復國小移走老蔣銅像是既定的流程，只是光復國小創校57年，蔣公銅像位在學校大門口，有花圃圍繞，銅像後方還有雕刻大師楊英風的作品《水袖》，相當具有紀念價值。有人甚至會遠道而來欣賞大師作品，如今要用怪手拆除銅像，恐怕也會破壞大師作品，或許這就是光復國小家長及周邊鄰居感到校方粗暴的原因吧！

或許光復國小校長感到很無奈，因為這是柯市長所領導的教育局決策，加上學校第一時間也徵求家長委員們同意，學校教師會也沒有反對意見，現在忽然被社會輿論撻伐，賴校長感到委屈，把責任推給教育局長高層與促轉會的命令。

但賴校長處理移走老蔣銅像的思維與手段欠缺教育理念與內涵。如果能適當向教育局說明銅像留在校園的教育意義，爭取保留的時間，或不得已也可透過學生在校時間，與師生一起歡送老蔣銅像，讓學生復習一下老蔣遷台、建台的歷史，或許會更周延。可惜現在採取偷偷摸摸的方式，移走老蔣銅像，將校園的重要地標就此消失，賴校長被抨擊，怨不得人。

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